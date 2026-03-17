La DO Rías Baixas participa en la feria ProWein, en Düsseldorf, con más de un centenar de vinos

Los vinos de Rías Baixas se exhiben en la feria Cedida

La Feria Internacional de Vinos y Bebidas Espirituosas ProWein, que concluye hoy en la ciudad alemana de Düsseldorf, sigue siendo un referente en el sector del vino europeo. Por ello, la Denominación de Origen gallega no ha faltado a su cita con ella en un stand en el pabellón internacional del ICEX en que los asistentes pudieron disfrutar de su clásico túnel del vino, integrado por 104 marcas de 72 bodegas.

Esta feria internacional, que se inauguró el pasado domingo, es un punto de encuentro clave para el sector y uno de los eventos vitivinícolas más prestigiosos de Europa. Con más de 4.200 expositores de 65 países en 2025, el evento se enfoca en la innovación con áreas destacadas para vinos sin alcohol (ProWein Zero), espumosos (ProWein Sparkling) y un área ampliada de destilados (ProSpirits).

Desde el Consello Regulador destacaron además la importancia del mercado alemán, que cierra los diez principales países a los que más exporta la DO. En el ejercicio de 2025 el país germano importó un total de 165.021 litros, por un valor de 1.526.151 euros.