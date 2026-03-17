Incumple la pena impuesta en una sentencia de violencia de género en Vilanova

El tribunal provincial rechaza el recurso de apelación del condenado Gonzalo Salgado

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra rechaza el recurso de apelación de un condenado por violencia de género en Vilanova de Arousa en el que este argumentaba razones para disculpar su falta de cumplimiento de trabajos comunitarios como parte de la sentencia impuesta.

El hombre había sido condenado a pena de setenta jornadas de trabajos en beneficios de la comunidad, por la comisión de un delito de amenazas leves en el ámbito de la violencia de género. Fue requerido para dar cumplimiento a esa pena, “manifestando este su consentimiento expreso”.

Sin embargo, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 2 de Galicia acordó tener por terminada la causa relativa al cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad impuesta al ahora recurrente, “al haberse verificado por el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de Vigo, que el penado no se presentó para iniciar el cumplimiento de aquella pena y que, citado en legal y debida forma ante dicho servicio para que aclarase las circunstancias de la incidencia, no acudió a la cita, considerando que por ello se había producido un incumplimiento claro en la ejecución de la pena”.

En su apelación, el recurrente alegó que no realizó estos trabajos comunitarios por causas ajenas a él, “mostrando su disposición a cumplir la pena, y que inició los trabajos en beneficio de la comunidad en el Concello de Vilanova, pero se puso enfermo y tuvo que guardar reposo y que cuando el CIS le remitió nueva citación no se encontraba en Vilanova de Arousa y por eso no pudo ser notificado, intentando sin éxito ponerse en contacto”.

Sin embargo, la Audiencia desestima el recurso: “Quedó acreditado el incumplimiento de la pena por parte del ahora recurrente” y las alegaciones vertidas “no sirven para desvirtuar las razones de la decisión adoptadas”, desplegando ahora tal incumplimiento las consecuencias jurídicas pertinentes, concluye el tribunal.