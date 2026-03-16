Meaño inicia obras para ampliar y mejorar el vial que une la PO-303 con A Bouza y Vilariño

El alcalde, Carlos Viéitez, encabezó una visita a la zona | cedida

El Concello de Meaño inició obras de ampliación y mejora de un vial municipal que vertebra la conexión de la carretera PO-303 con los núcleos de viviendas de los lugares de Pazos, A Bouza y Vilariño, en Simes.

Las obras incluyen el ensanche de la calzada en el margen derecho, la renovación del firme y la mejora de la señalización, garantizando unas condiciones de circulación más seguras y eficientes, indican desde el grupo de gobierno municipal del alcalde, Carlos Viéitez.

En cuanto a la financiación, el proyecto cuenta con fondos del Plan +Provincia, de la Diputación de Pontevedra.

“Esta obra enmárcase dentro do plan municipal de mellora da rede viaria, cuxo obxectivo é dotar ao municipio de infraestruturas modernas, seguras e adaptadas ás necesidades actuais”, valoró el pripio regidor.