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Meaño

Meaño inicia obras para ampliar y mejorar el vial que une la PO-303 con A Bouza y Vilariño

B. Y. O Salnés
16/03/2026 19:54
El alcalde, Carlos Viéitez, encabezó una visita a la zona
El alcalde, Carlos Viéitez, encabezó una visita a la zona
| cedida
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El Concello de Meaño inició obras de ampliación y mejora de un vial municipal que vertebra la conexión de la carretera PO-303 con los núcleos de viviendas de los lugares de Pazos, A Bouza y Vilariño, en Simes.

Las obras incluyen el ensanche de la calzada en el margen derecho, la renovación del firme y la mejora de la señalización, garantizando unas condiciones de circulación más seguras y eficientes, indican desde el grupo de gobierno municipal del alcalde, Carlos Viéitez.

En cuanto a la financiación, el proyecto cuenta con fondos del Plan +Provincia, de la Diputación de Pontevedra.

“Esta obra enmárcase dentro do plan municipal de mellora da rede viaria, cuxo obxectivo é dotar ao municipio de infraestruturas modernas, seguras e adaptadas ás necesidades actuais”, valoró el pripio regidor.

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