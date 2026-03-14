Isleños, grovenses y cambadeses: los salinienses que más se quedan a vivir en su localidad natal

Vista hacia la zona de O Xufre y O Cabodeiro, donde esta tasa de población residente autóctona es mayor en la localidad de A Illa de Arousa | Mónica Ferreirós

O Salnés presenta numerosas zonas y barrios donde la población nacida en ellos que decide quedarse a vivir en su localidad de origen supera tasas del 80%. Las mayores concentraciones de este tipo de población autóctona y residente se registran en los municipios de O Grove, A Illa de Arousa y Cambados: grovenses, isleños y cambadeses son los que, en mayor porcentaje, eligen permanecer en sus localidades de nacimiento para hacer su vida adulta.

Según los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), uno de los barrios donde se registra la mayor tasa de esta naturaleza en la comarca se sitúa en el municipio meco, concretamente en el área de A Lagarteira, donde el porcentaje es del 88,07%. Además, en buena parte del municipio dicho registro se mantiene por encima del 75% y, especialmente en la mitad norte del ayuntamiento, prácticamente todos los barrios alcanzan valores que rondan el 80%.

En A Illa de Arousa, el entorno de O Cabodeiro y O Xufre registra la cuadrícula geográfica con una mayor tasa de población que nació y reside en este misma localidad, con un valor del 79,61%. Prácticamente toda la zona habitada del municipio insular está en valores por encima del 70%.

Distribución por cuadrículas de esta tasa de población autóctona residente, a nivel comarcal, con colores más oscuros para los valores mayores | IGE

En Cambados, el número de barrios que superan estos niveles es menor, aunque, especialmente en lugares como O Breixo de Abaixo, se alcanzan picos de hasta el 77%. Los lugares limítrofes con Ribadumia y Vilanova de Arousa también comparten tasas elevadas, de hasta el 76,39%, como en la zona entre Vilariño, A Laxe y A Bouciña,

En Vilagarcía, los niveles más altos de este valor se ubican en zonas del rural hacia municipios como Vilanova. Así, por ejemplo, en el lugar de Zamar se registra el pico más alto de la localidad, del 86,01%.

De otros municipios

La foto inversa, la que marca el porcentaje de población que nació en otro ayuntamiento gallego, sitúa los picos más altos de la comarca en Ribadumia y Meis. Especialmente, en O Mosteiro y entorno, y en una amplia extensión del término municipal ribadumiense, de Barrantes a O Casal, con valores en ambos casos que se sitúan entre el 30 y el 40%. Destaca también en Meaño el entorno de Ponte-Dena, donde esta población nacida en otros municipios de Galicia supone el 33,24% del total de residentes en el barrio, siempre según los mismos datos del IGE.

De otras autonomías

El mapa es completamente diferente, en cambio, si lo que se observan son los porcentajes de población de personas nacidas en otras comunidades autónomas que han elegido O Salnés como lugar de residencia habitual. Aquí, los colores más ocuros, aquellos que representan tasas más altas, se observan especial y ampliamente en Vilagarcía de Arousa, con tasas de entre el 10% y el 20%.

Esas tasas solo se alcanzan en O Salnés en el caso del centro urbano de Sanxenxo. Aunque la palma se la lleva A Toxa, en O Grove, donde la población censada nacida en otra autonomía española representa aquí el 32,79%.

Población extranjera

Un reparto muy similar se da por barrios de O Salnés en cuanto a la población extranjera. Vilagarcía, el centro de Sanxenxo, A Toxa y, en menor medida, el centro urbano de O Grove, presentan aquí las tasas más destacadas, entre un 9 y un 26%.

La de la isla de A Toxa se erige como el barrio con el mayor porcentaje de la comarca, un 26,23%.

Vista en la misma escala para la población extranjera | IGE

Envejecimiento

La radiografía poblacional del IGE en O Salnés sitúa la edad media de los habitantes de esta comarca en los 46,80 años, ligeramente por encima de la media gallega, del 48,36%.

La edad media de maternidad es de 33,16 años, casi pareja a la media gallega, con una población total de unos 110.788 residentes, un 48% de ellos hombres y un 52%, mujeres.

El movimiento natural de la población sigue en valores negativos, no obstante, con una caída pronunciada del saldo vegetativo: 537 nacimientos frente a 1.133 defunciones según el dato de la anualidad de 2024.

De hecho, la pirámide poblacional de la comarca tiene una muy marcada tendencia al envejecimiento: con los mayores picos entre los 40 y los 64 años y con grupos de edad de 0 a 24 años que no representan en ningún caso mucho más del 2% de la población total.

De esta parte más joven de la pirámide poblacional, en este curso iniciado en 2025 se contabilizan 2.038 alumnos matriculados en Educación Infantil, por los 5.144 inscritos en la etapa de Educación Primaria y los 4.162 en la Eduación Secundaria Obligatoria.

En materia económica, el producto interior bruto (PIB) por habitante es de 22.102 euros por persona, ocupando el puesto 33 de las 53 comarcas contabilizadas en Galicia.