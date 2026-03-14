El PP destaca el incremento de 4,6 millones que la Xunta destinará al SAF en O Salnés

Reunión del PP Cedida

El PP gallego destaca el incremento de 4,6 millones que la Xunta destinará al Servizo de Axuda no Fogar de los nueve concellos de la comarca de O Salnés (Vilagarcía, Vilanova, Ribadumia, A Illa, meaño, Meis, Cambados, Sanxenxo y O Grove). Así se lo trasladó a los alcaldes y portavoces conservadores el portavoz en el Parlamento, Alberto Pazos.

El precio de la hora pasará de los 12 euros actuales a los 18 en 2028, en una subida progresiva que, explicó Pazos, supondrá que la Xunta pase de destinar 11,6 millones a 15,7.

Durante una reunión en la que estuvo acompañado por el diputado vilagarciano Raúl Santamaría, el portavoz del PP en el Parlamento puso en valor “o esforzo inversor da Xunta” e informó de que las administraciones locales, desde finales de marzo y con un plazo de un mes, podrán solicitar este incremento de la financiación del SAF, que tendrá además efectos retroactivos a contar desde el 1 de enero.

Fruto del acuerdo entre la Xunta y la Fegamp, en 2026 el precio de la hora será de 16 euros; en 2027 pasará a 17 y un euro más en 2028. Supone un incremento de un 41 por ciento del presupuesto destinado al SAF en el periodo de dos años, según destaca el PP.