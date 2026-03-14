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O Salnés

El PP destaca el incremento de 4,6 millones que la Xunta destinará al SAF en O Salnés

El portavoz del Parlamento, Alberto Pazos, mantuvo una reunión con los alcaldes y portavoz de la comarca

Olalla Bouza
14/03/2026 19:27
Reunión del PP
Reunión del PP
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 El PP gallego destaca el incremento de 4,6 millones  que la Xunta destinará al Servizo de Axuda no Fogar de los nueve concellos de la comarca de O Salnés (Vilagarcía, Vilanova, Ribadumia, A Illa, meaño, Meis, Cambados, Sanxenxo y O Grove). Así se lo trasladó a los alcaldes y portavoces conservadores el portavoz en el Parlamento, Alberto Pazos.

El precio de la hora pasará de los 12 euros actuales a los 18 en 2028, en una subida progresiva que, explicó Pazos, supondrá que la Xunta pase de destinar 11,6 millones a 15,7.

Durante una reunión en la que estuvo acompañado por el diputado vilagarciano Raúl Santamaría, el portavoz del PP en el Parlamento puso en valor “o esforzo inversor da Xunta” e informó de que las administraciones locales, desde finales de marzo y con un plazo de un mes, podrán solicitar este incremento de la financiación del SAF, que tendrá además efectos retroactivos a contar desde el 1 de enero.

Fruto del acuerdo entre la Xunta y la Fegamp, en 2026 el precio de la hora será de 16 euros; en 2027 pasará a 17 y un euro más en 2028. Supone un incremento de un 41 por ciento del presupuesto destinado al SAF en el periodo de dos años, según destaca el PP.

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