Sergio Soutelo se postula para ser el candidato por Somos Ribadumia

El actual concejal de la formación se postulará para ser el alcaldable cedida

Somos Ribadumia anunció hoy el inicio del proceso para elección de sus candidato para las próximas elecciones municipales, en 2027. La asamblea de la formación dio mandato a la comisión ejecutiva para iniciar el procedimiento, abriéndose ya el plazo para presentarse.

El actual concejal, Sergio Soutelo, confirmó que tiene intención de presentarse para asumir esta responsabilidad.

Somos reedita así su intención de volver a concurrir a la carrera en las urnas en Ribadumia. “Consideramos que o modelo político que defendemos, asentado nunha estrutura ben definida e ordenada e nun proxecto sólido, centrado no intenso traballo diario e na continua escoita á veciñanza, está sendo recoñecido e valorada”, indicaron este fin de semana.