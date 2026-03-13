Ponen en marcha la mejora del entorno del Consistorio de Meaño, por más de 450.000 euros

Junta provincial de gobierno, reunida hoyr | cedida

La Diputación de Pontevedra dio cuenta hoy de la aprobación del proyecto para las obras de humanización y mejora de la seguridad vial en la calle Campo da Feria, en el entorno de la Casa Consistorial de Meaño, con un presupuesto de algo más de 450.000 euros. De estos, la entidad provincial aportará el 70%, alrededor de 318.000 euros, y el Ayuntamiento los 136.300 restantes, el 30%.

El proyecto se centra en un tramo de cien metros de longitud en la EP-9303 que une las localidades de Meaño y Dena, que presenta un carril de circulación por sentido, bandas de aparcamiento en línea y aceras en ambos márgenes con unos anchos insuficientes.

La intervención buscará construir una zona de convivencia en plataforma única de prioridad peatonal, con una estética cuidada, mobiliario urbano y vegetación. Asimismo, se incluye en el proyecto una renovación de la red de pluviales, además de las instalaciones de saneamiento, riego y la reposición de la iluminación.

El objetivo, valoran desde la Diputación, es una “reorganización” para que la zona “recupere a súa funcionalidade como extensión do Campo da Feira, buscando fomentar a convivencia de todos os sistemas de desprazamento”.