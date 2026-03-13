Piden entre 4 y 6 años de cárcel para dos acusados por drogas incautadas en A Cerca

El juicio será este martes en la Audiencia de Pontevedra | Gonzalo Salgado

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra acogerá este martes, día 17, una vista contra dos acusados de narcotráfico tras ser sorprendidos con diferentes sustancias estupefacientes en el lugar de A Cerca, en Vilanova de Arousa.

La Fiscalía los cree responsables de la supuesta comisión de un delito contra la salud pública en la modalidad de tenencia de sustancias estupefacientes que causan grave daño a la salud y de un presunto ilícito contra la salud pública en la modalidad de tenencia de sustancias estupefacientes de notoria importancia de las que no causan grave daño a la salud. A uno de los encausados, con antecedentes por hechos similares, le pide seis años de prisión, con multa de 169.761 euros. Para el otro, le solicita cuatro años y seis meses de cárcel, con una sanción por el mismo importe.

Los hechos se remontan a mayo de 2023, cuando fueron sorprendidos por los agentes saliendo de un galpón de A Cerca en un vehículo. Tanto dentro de este como en la construcción, encontraron diferentes cantidades de hachís, cocaína y marihuana. Destacan especialmente un lote de 172,22817 kilogramos de resina de cannabis que “hubiesen alcanzado un valor en el mercado ilícito de 1.159.095,59 euros”.