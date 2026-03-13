El PP de A Illa reclama abrir los baños de O Regueiro de forma regular y no solo en las fiestas

El gobierno local había indicado que se habilitarían aprovechando la concesión del kiosco Gonzalo Salgado

El PP de A Illa de Arousa vuelve a reclamar, por enésima vez, la apertura regular de los baños de la Praza de O Regueiro. Desde la reforma de este espacio hace unos años, los aseos únicamente se abren de manera extraordinaria durante la celebración de fiestas como las pasadas de Carnaval.

El ruego, recurrente por la parte conservadora prácticamente en cada sesión plenaria, fue llevado de nuevo a la de este mes de febrero. El gobierno local había expresado ya hace tiempo que la idea era sacar a concurso la concesión del kiosco de la plaza y, una vez adjudicado, incluir también la apertura de estos baños en el servicio. Pero la falta de concreción de la medida lleva al PP a reiterar la petición cíclicamente.

El alcalde, Luis Arosa, aprovechó el nuevo ruego del PP en Pleno para lanzar un mensaje pidiendo mayor responsabilidad a los vecinos. Así, recordó que estos aseos “abríronse durante o Entroido”. “Ábrense para dar un servizo e, ao final, a certas horas ten que ir un concelleiro pechalos, porque están cheos de todo”. “Pido aos usuarios máis conciencia”.

El líder opositor, Matías Cañón, reclamó además mayor limpieza en las aceras de la zona de As Laxes: “Están cheas de verdín” y “resbálase diante das casas”, indicó.