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Diario de Arousa

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A Illa

El BNG recogió en A Illa la preocupación de los sectores del mar

Redacción
13/03/2026 23:15
La cita de esta tarde en el auditorio
La cita de esta tarde en el auditorio
| Gonzalo Salgado
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El auditorio de A Illa de Arousa acogió hoy un acto impulsado por el BNG con representantes del sector del mar. Participaron en él las diputadas nacionalistas Montse Prado y Rosana Pérez, además del teniente de alcalde, Manuel Suárez.

Se abordó la “situación límite” de la pesca, marisqueo y mejillón, explicándose las iniciativas nacionalistas en este campo y recogiedo las inquietudes de los profesionales del mar.

El Bloque apuesta por un estudio sobre la baja productividad, un protocolo sobre el vaciado de embalses y un seguro colectivo para el sector, además de proyectos de siembra. También se tocaron temas como la baja salinidad y el controvertido reglamento europeo sobre el control de pesca y sus efectos.

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