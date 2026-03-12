Somos ve “irregularidades” en los recibos del agua y aumentos de hasta el cien por cien
Somos Ribadumia se unió hoy vía comunicado a las críticas de los socialistas a respecto de errores y problemas detectados en los recibos del agua en la localidad. La formación que lidera Sergio Soutelo apuntaba a “irregularidades” en estos recibos y “facturas que chegan ao dobre do que lle corresponde”.
También de “erros de lectura que levan a aumentos dos recibos do 100%”. “Hai que entender o alcance deste tema”, valoran. “Un erro do 20% na lectura, pode carrexar unha suba no recibo do 100% derivado dos canons da Xunta, que se aplican por tramos, e que a diferenza do consumo, onde un erro pode corrixirse na seguinte lectura, non se corrixe”.
Lamentan que “no pasado mes de novembro os socialistas advertiron de que estaban chegando recibos de auga con lecturas incorrectas e cargos tamén incorrectos. Naquel o momento o goberno negou ter coñecemento da situación, quitoulle ferro e apuntou ao algún problema puntual nalgún recibo”.
Ahora, en Somos critican que en el último Pleno celebrado, “David Castro non só negou o problema, limitándoo a un puñado de recibos con erros, senón que admitiu que non realizou ningunha auditoría para comprobar cal podía ser a problemática”.
La formación opositora sostiene que podría haber incluso más casos. “Estáselle cobrando de máis, e bastante. Pero como as cantidades no económico non resultan chamativas e ademais boa parte dos recibos está domiciliado, os erros están pasando desapercibidos na maioría dos casos”. Por ello, reclaman acciones al gobierno local, además de “explicacións” y “responsabilidades políticas” por esta cuestión.