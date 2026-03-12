Rescatan a tres tripulantes de una embarcación que encalló frente a la costa de As Sinas

Un momento del operativo de hoy, iniciado tras la alerta a las 15:45 horas | Gardacostas de Galicia

Un operativo de Gardacostas de Galicia rescató hoy, sanos y salvos, a tres tripulantes a bordo de una embarcación de recreo en apuros en el litoral del término municipal de Vilanova de Arousa.

El suceso ocurrió en la tarde de este jueves, cuando la lancha ‘Serka’ encalló en unas rocas, frente a la playa de As Sinas. La primera alerta la dio uno de los implicados sobre las 15:45 horas, informando de lo ocurrido a la central de emergencias del 112 Galicia. En esta llamada, comunicó que los había llevado la marea y la lancha acabó en una zona de rocas cerca de este arenal. También informó a las emergencias que tanto él como los otros dos hombres que lo acompañaban estaban en perfecto estado.

El 112 Galicia contactó entonces con Salvamento Marítimo, Guardia Civil, Bombeiros do Salnés del parque de Vilagarcía de Arousa, agentes de la Policía Local de Vilanova, Protección Civil y efectivos de Gardacostas de Galicia.

Finalmente, fueron estos últimos los que fueron movilizados al lugar, desplazando la embarcación auxiliar García Nodal, que trasladó a los tres tripulantes en apuros hasta el puerto de Vilagarcía de Arousa.