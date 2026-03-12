Quinteiro da Cruz supera las 3.000 especies botánicas y abre las visitas guiadas

Tienen más de 22 variedades de camelias amarillas | cedida

El Pazo Quinteiro da Cruz incrementa por encima de las 3.000 las especies botánicas de sus jardines, que inician una nueva temporada de visitas guiadas. “Además de los 8.000 ejemplares de camelias que tenemos en jardín”, explica Pedro Piñeiro, director del espacio, “podremos ver más de 220 especies diferentes de camelias y más de 3.000 variedades diferentes de camelias catalogadas”.

“Además de ejemplares de mucha antigüedad, todos los años se incorporan nuevas especies y variedades de camelias”, añade.

Además, actualmente en Quinteiro da Cruz “tenemos más de 22 especies diferentes de camelias amarillas y 15 hibridos de amarillas con camelias japónica y reticulata que lucen por todo el jardín, muchas de ellas únicas en Europa”. A mayores, detalla, “seguimos introduciendo cada año estas novedades de Vietnam y además también las camelias Changii de floración en verano e híbridos de las mismas”.

Para aumentar los atractivos para los amantes de los jardines, también indica que ”empiezan a florecen las azaleas y rododendros tan espectaculares” en esta época.

Excelencia internacional

Declarado Jardín de Excelencia Internacional e incluido en la Ruta Camelias y Jardines Públicos de Galicia, las personas interesadas en obtener más información o reserva para realizar estas visitas guiadas, pueden contactar al número de teléfono 635 592 215.