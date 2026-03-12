O Castro promueve una jornada de edadismo e introduce psicología en su plan de voluntariado
Las conclusiones del evento se analizarán con los ayuntamientos para la mejora de servicios y políticas
La asociación O Castro de Baión da otro paso en su nuevo frente de trabajo contra el edadismo, o a discriminación por cuestiones de edad. Con tal motivo preparan una jornada de sensibilización el próximo día 16 de abril, en la que implicar a profesionales de varios campos, como la medicina, cultura y ocio; además de una amplia representación institucional, con Xunta, Diputación y concellos del entorno. La idea, explica su presidente, Pepe Sabarís, es extraer unas conclusiones que, posteriormente, pueden ser incorporadas a los propios ayuntamientos salinienses para la mejora de políticas y servicios.
A mayores, O Castro sigue aumentando las prestaciones de su servicio de voluntariado de atención a personas mayores, introduciendo la figura del profesional de psicología “na vida diaria da entidade”. Esto permitirá, valoran, “coñecer as necesidades emocionais e cognitivas dos maiores, mediante terapias individuais e grupais, potenciando a súa autonomía e independencia, servindo como arma de resiliencia e mellorando a súa autoestima”, indican desde el colectivo.
Otras figuras y actividades
También se introducen otras figuras como la del fisioterapeuta para “mellorar a mobilidade, reducir a do ou retrasar a dependencia”, “promovendo a saúde mental e emocional, así como o fomento da autonomía”; y la de podología, para prevenir lesiones, “coidado do pé diabético, fomento de mellores hábitos e mellora da calidade de vida”.
Este curso, en el que atienden a cincuenta mayores, 18 de ellos con discapacidad, organizan de forma regular, cada semana, actividades cognitivas, de pintura, gimnasia de mantenimiento, lectura en grupo, conversación, bingo, peluquería, animación sociocultural, talleres de bisutería y costura, así como otras actividades como música y baile. No faltan salidas culturales ni el cine.
Uno de sus últimos proyectos más ambiciosos es, además, el acompañamiento de pacientes en el área sanitaria, con visitas y actividades de animación en el Hospital do Salnés.
En cuanto a la jornada sobre edadismo del 16 de abril, habrá conferencias y mesas redondas, con participantes como el presidente de la Sociedade Galega de Xerontoloxía, la Cátedra Galega de Edadismo, de la Universidad de Vigo y creación de diferentes grupos de trabajo. En estos se buscará la visibilización de estereotipos sobre la edad, el marco legislativo, salud y medicina, actividades intergeneracionales, el papel clave del voluntariado, así como el impacto de todas las formas de cultura y las nuevas tecnologías para acercar contenidos, la estimulación física y cognitiva y, en definitiva, la consecución de una mejor calidad de vida de la población.