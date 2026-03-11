Mi cuenta

Ribadumia mejorará el entorno de la iglesia de Besomaño con cargo al GDR

El Concello obtiene 20.000 euros para financiar cerca del 70% de la actuación, que tendrá otras complementarias

Beni Yáñez
11/03/2026 00:10
El proyecto se centrará en la zona del atrio de este templo
El proyecto se centrará en la zona del atrio de este templo
| Mónica Ferreirós
El Concello de Ribadumia ultima una primera fase de actuación en el entorno de la iglesia de Besomaño, un proyecto de mejora y humanización que ya cuenta con financiación concedida a través del Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) de O Salnés-Ulla-Umia.

La entidad supramunicipal concedió 20.442,89 euros del total presupuestado para la actuación, 30.402,97, suponiendo así la cobertura de financiación en alrededor de un 67,24%. Las obras contempladas incluyen una mejora de las condiciones de accesibilidad en el entorno del templo de esta parroquia, así como una humanización de la zona.

Según consta en el expediente, se prevé trabajar “sobre parte de la plaza existente y proporcionando una zona ordenada para la llegada de vehículos, estableciendo una zonificación clara de los usos para evitar solapamientos y no penalizar la valorización del conjunto de la iglesia, el cementerio y la propia plaza”.  El alcalde, David Castro, avanza que esta es una primera fase de un proyecto mayor para la puesta en valor de la zona para el que siguen buscando más financiación de otras administraciones.

