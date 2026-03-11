Ribadumia estrenará este fin de semana una red de refugios para murciélagos

La asociación Ideas de Bombero impulsa esta iniciativa en la zona | cedida

Ribadumia acogerá este sábado, 14 de marzo, la inauguración de la Red de Refugios para Murciélagos AIB de O Salnés, una iniciativa impulsada por la Asociación Ideas de Bombero con la colaboración del Concello. La actividad consistirá en una jornada de voluntariado en la que se procederá a la colocación de las primeras siete cajas-refugio para murciélagos, con las que se dará comienzo a un proyecto más amplio que contempla la instalación de 59 refugios a lo largo de 3,3 kilómetros.

Este corredor ecológico irá desde la rotonda de Os Castaños, al entorno del río Umia hasta el Náutico de Cabanelas, con un total de 13 puntos de instalación en los que se distribuirán grupos de entre tres y siete cajas.

“O obxectivo desta iniciativa é favorecer o asentamento de morcegos arborícolas e fisurícolas en áreas nas que existe escaseza de refuxios naturais debido á perda de hábitat ou á presenza de masas forestais novas sen ocos naturais”, explican desde el Concello. Los murciélagos son los principales vertebrados depredadores de insectos y su presencia contribuye al control biológico de plagas, añaden.

Se incluye la posibilidad de apadrinar una caja-refugio con 20 euros, para cubrir los costes de construcción. Cada caja llevará el nombre de su padrino.