El PP de A Illa acusa al PSOE de lanzar el “bulo” de que este sería el mandato del pabellón

El PP de A Illa de Arousa dio ayer una nueva vuelta de tuerca a la controversia que se alimenta desde el Pleno del viernes, en el que se aprobaron los presupuestos de 2026, con el voto en contra de la oposición. Los populares rescataron ayer una publicación del PSOE en 2023 anunciando que “a vindeira lexislatura será a do pavillón en Testos”, tildando ahora los conservadores aquel mensaje de “bulo”.

Es más, recordaron a este respecto en que el presupuesto municipal para 2024 “tamén había cartos para os terrenos” a adquirir en Testos a fin de sacar adelante esta infraestructura deportiva. Lamentan que, tres años después de aquel anuncio, el Concello todavía esté tramitando ahora la adquisición de terrenos, a través de la figura de la expropiación.

Igualmente, se volvieron a referir a la previsión de recaudación de multas de tráfico este año, por “máis de 500.000 euros”. Subrayan, no obstante, que “nos decretos de xaneiro e febreiro” de este 2026 “xa hai multas por un importe de 930.000 euros”, es decir, cerca de más del doble, en dos meses, de la previsión de ingresos para todo un año. Por ello, hablan de “engano” y piden conocer al detalle los datos sobre las sanciones de tráfico.