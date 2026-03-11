Mi cuenta

Diario de Arousa

Meaño

El Concello de Meaño mejora el vial que une Pedras Roibas, Pazo do Monte y A Balada

Los operarios actúan sobre un tramo de casi un kilómetros entre las carreteras PO-550 y la EP-9305

Beni Yáñez
11/03/2026 18:03
El Concello de Meaño inició esta semana las obras de mejora de un vial de titularidad municipal que conecta los núcleos de población de Pedras Roibas en Padrenda, Pazo do Monte y A Balada. Así lo comunicó hoy el alcalde, Carlos Viéitez, que explicó que los operarios trabajan sobre un tramo de unos 800 metros lineales, en un segmento que une, además, la carretera autonómica PO-550 con la vía de titularidad provincial EP-9305.

Los trabajos que se ejecutan en la zona estos días consisten en la renovación del pavimento, un tramo de plataforma de hormigón, cunetas en el mismo material, así como la mejora de la señalización. El objetivo de estas laboras es el de poder garantizar “unhas condicións de circulación máis seguras e eficientes”, valoran desde el gobierno local.

Plan municipal

Con este proyecto, “o Concello reafirma o seu compromiso coa mellora das infraestruturas municipais”, añaden desde el ejecutivo que lidera Carlos Viéitez. La ejecución de la obra está financiada con fondos procedentes del llamado Plan +Provincia, de la Diputación de Pontevedra.

El regidor, a su vez, detalla que la obra “enmárcase dentro do plan municipal de mellora da rede viaria, cuxo obxectivo é dotar ao municipio de infraestruturas modernas, seguras e adaptadas ás necesidades actuais”, concluye el primer edil meañés.

