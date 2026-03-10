La Comunidad Energética da otro paso, hacia la vivienda colaborativa
Arousa en Transición organiza el sábado en A Illa una jornada divulgativa sobre estos modelos
La Comunidad Energética de A Illa que abandera Arousa en Transición da un paso más en la búsqueda de un modelo más eficiente de producción energética, consumo y ahorro. Este próximo fin de semana dedicará una tarde de formación y divulgación sobre el modelo de “vivienda colaborativa”, en lo que se configura como un nuevo “espazo de encontro coa veciñanza”.
Será el sábado en la segunda planta del auditorio municipal, desde las 18 horas, donde se tratarán “cuestións de vital importancia nos tempos que vivimos”, como las “dificultades para acceder á vivenda, a pobreza enerxética que sofren moitas familias, a subida do prezo da factura da luz por mor das guerras” y también “a necesidade de melloras de illamento e eficiencia enerxética en moitas casas ante invernos cada vez máis fríos e chuviosos”, detallan desde el colectivo promotor.
Temas a abordar
La experiencia abordará asuntos concretos como formas de reducir la factura de la luz de manera práctica, pequeñas mejoras para hacer hogares más eficientes, principios de construcción pasiva y de rehabilitación sostenible, así como la figura de la comunidad energética, implementada ya en A Illa con éxito, “como ferramenta colectiva para avanzar cara unha maior eficiencia e xustiza enerxética”. A mayores, se explorará esa figura de la vivienda cooperativa y economía social solidaria, como “novas formas de habitar a economía da vida e combater a soidade”.
“Unha mirada nova”
Desde Arousa en Transición señalan sobre esta experiencia que “o formato será participativo, práctico e inspirador, xa que a xornada combinará achegas técnicas da man de expertas, con espazos de diálogo coa cidadanía, para favorecer a construción de propostas conxuntas”.
Invitan a asistir y participar a “persoas de tódalas idades, aínda que consideramos clave a participación da xuventude, porque si a mocidade se une, aportando enerxía, creatividade e unha mirada nova que cuestione o ‘sempre se fixo así’, permitiría imaxinar outras formas de organizar a nosa sociedade e a economía, grazas á vontade de implicarse en causas como a crise ecosocial que estamos vivindo e que sen dúbida marca o seu futuro”, concluyen.
Habrá tres ponentes para hablar de energía y costes
Durante la jornada intervendrán María Ríos, de la Cooperativa Agrelar, sobre técnicas de construcción pasiva y rehabilitación; José Antonio Eiras, de Nova Enerxía S. Cooperativa Galega, sobre la factura de la luz y el impacto de las guerras en esto; así como Ana Millán Dieste, de Arousa en Transición, que hablará sobre la comunidad energética.