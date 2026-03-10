Cañón y Arosa se enzarzan de nuevo por el pabellón, el presupuesto y la presión fiscal de A Illa

Cañón, en imagen de archivo, abandona una sesión plenaria, ante la mirada del alcalde, Luis Arosa Gonzalo Salgado

Los socialistas en el gobierno de A Illa y la oposición conservadora continúan enzarzándose en un cruce de acusaciones públicas a respecto de la aprobación de los presupuestos municipales de 2026 el pasado viernes, con el voto en contra del PP y de su líder, el concejal no adscrito Matías Cañón. Este salió a contestar las acusaciones socialistas, que le recriminaban haber votado en contra del ansiado futuro pabellón de deportes.

No obstante, Cañón emitió un vídeo comunicado en el que subraya que el viernes “non se votou a construción” de esta demandada infraestructura deportiva, sino “os presupostos municipais para 2026”. Un documento en el que, aseguró, “non aparece a palabra pavillón por ningún lado”.

Es más, Cañón justificó el voto negativo de la oposición al presupuesto que presentó el gobierno bipartito asegurando que “si: a oposición votou en contra. Votou en contra de que se lle volva subir os impostos aos veciños, concretamente un 14%, o que nos toca a unha presión fiscal de 578 euros por persoa”. “Somos o Concello da provincia de Pontevedra de menos de 5.000 habitantes que máis paga en impostos. E votamos en contra”.

“Pero claro”, añade, “isto non vende dicilo. Vende dicir que votamos en contra da construción do pavillón”.

Expropiaciones

Cañón añade que también votaron en contra críticos por “ter que pagar 820.000 euros en expropiacións” para la adquisición de suelo en la futura área deportiva en Testos. Y esto, “cando hai tres anos”, prosigue el conservador, “o noso alcalde presumía de ter un acordo para a adquisición de 650 metros cadrados na zona da área deportiva”.

Por todo ello, concluyen que “non queremos que se lle tome o pelo aos veciños. Un pavillón querémolo todos, pero o que non queremos é que se nos faga culpables a nós do que eles (el gobierno del PSOE y BNG) non son capaces de facer”.

Desde el PSOE

No obstante, estas declaraciones tampoco gustaron en el grupo socialista local. El PSOE insular salió al paso asegurando que “non imos tolerar nin unha soa mentira do PP, ademais de ser cómplices dos seus de arriba, menten cada vez que non teñen razón”, opinan. Por eso, afirman que “o PP non lle sabe querer á Arousa”.

En este sentido, el alcalde, Luis Arosa, indicó al hilo de las declaraciones de Cañón que “o concelleiro non adscrito tivo que sair a dar explicacións. Era mellor que estivera quieto”. El regidor detalla que “o anexo de inversións do orzamento 2026 do Concello de A Illa de Arousa é un documento público. Nel figura, en negro sobre branco, que o Concello destina 816.715,70 euros á adquisición de terreos para a zona deportiva, sobre un total de inversións de 1.078.020,49 euros”. “É dicir, o 75,7% de todo o orzamento de inversións deste exercicio vai destinado a facer posible o pavillón”, destaca Arosa. Por eso, interpela directamente a Cañón: “Vostede votou en contra deses terreos. Os números están aí. O documento está aí. E a súa actitude tamén. Cando un non ten razón, o silencio é moito máis digno que a explicación”, concluye.