Vilanova honra a siete vecinas en una gala del 8-M que destacó el compromiso por una vida “máis igualitaria”

La cita de ayer tuvo lugar a media tarde en el auditorio municipal Valle-Inclán, con presencia de autoridades municipales mónica ferreirós

El Concello de Vilanova de Arousa celebró ayer el acto central de su programación con motivo del Día Internacional de la Mujer. Se trató de la tradicional gala en la que se rinde tributo a varias vecinas del municipio, que representan además a las diferentes parroquias y que se celebró este lunes a media tarde en las instalaciones del auditorio municipal Valle-Inclán, en O Esteiro, con presencia de autoridades municipales. Encabezaron el acto el alcalde, Gonzalo Durán, y la concejala de Muller e Igualdade, Ana Carballa.

Este año, la gala tomó el lema “homenaxe ás nosas mulleres que fan posible unha vida libre de violencias”.

Las protagonistas

El Concello centró el acto de este 2026 en siete vecinas de Vilanova de Arousa: María González Martínez, Adoración Villanueva Abal ‘Dorita’, María Luisa Tomé Núñez ‘Marisa’, Carmen Moldes Tubío, María Josefa Martínez Vidal, María del Carmen Ferreira Rosende y Carmen Chaves Rodríguez.

Durante el acto hubo lugar para las intervenciones, para la entrega de unos pequeños obsequios y para la proyección de un vídeo sobre el Concello y las vidas de las mujeres protagonistas de este homenaje. También se hizo pública una pequeña semblanza de cada una de las vecinas homenajeadas.

“Papel fundamental”

Desde el Concello de Vilanova valoraron que el acto de ayer se repite cada año como una forma de “poñer en valor o papel fundamental das mulleres da vila na loita diaria pola igualdade, a convivencia e o respecto, así como para recoñecer o seu esforzo, valentía e compromiso coa defensa dos dereitos e das liberdades”.

Se configura así como una “gala de homenaxe ás veciñas que, coa súa traxectoria vital e compromiso cotián, contribúen a construír unha sociedade máis xusta, igualitaria e libre de violencias”. El Concello reafirma su “compromiso” con una “sociedade libre de violencias machistas e na que as mulleres sexan recoñecidas como piar fundamental do presente e do futuro”. 