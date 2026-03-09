Gabriel Magariños | “Houbo Xesucristos que perderon o sentido debido ao arnés na cruz”
Asume o rol protagonista desta Festa de Interese Turístico tras a recente crise interna
Gabriel Magariños é veciño de A Goulla (Paradela) e este ano asume por primeira vez o rol de Xesucristo nas dramatizacións que fixeron da Semana Santa da súa parroquia Festa de Interese Turístico Autonómico. Din del que da o perfil para o papel e tamén da ben a idade de Cristo, aínda que confesa cun sorriso que “aparento máis mozo, pero vou facer os 36 en setembro”. Asume o papel nun dos momentos máis convulsos, tras as tiranteces que entre a ex directiva da Confraría e o anterior actor central. Tras as respectivas saídas, ábrese unha nova etapa.
Tivera antes algunha vinculación previa con esta Semana Santa de Paradela?
De neno xa fixera de anxiño e de pobo. O motivo actual é que a avoa materna, a defunta avoa materna, sempre me estaba a dicir: “A ver se te vía, a ver se te vía de Xesucristo”, e ben, animeime.
Como foi que se concretou a súa elección para este papel protagonista?
Viñeron familiares do meu pai á casa, e dixemos: “Mira, isto é un sinal”. E animeime. E teño que dicilo así porque o creo, isto foi un sinal. A avoa sempre estaba a dicilo e mira... eles viñeron propoñelo, con toda a problemática...
A crise da Semana Santa de Paradela, hai un meses, que provocou a dimisión da anterior directiva da Confraría...
Si, pero é que non quero afondar máis niso. Xa viñeran o ano pasado e dixen: “Ben, vos arranxade a problemática e eu para o ano, se vindes outra vez, pois tédelo”. E así foi. Estamos no 2026, dixen que si e aquí estou.
Di que non quere falar dos problemas internos que houbo na organización. Superada esta etapa, como se respira agora dentro? Hai bo ambiente?
Si, ao final, o anterior Xesús, Daniel (Castro) é a persoa que me está a ensinar.
“Hai bo ambiente. O anterior Xesús é o que me está a ensinar, dame consellos. O guión, seino, pero teño que pór máis sentimento”
Ou sexa, que está traballando con el. Non sei se lle deu algún consello importante.
Consellos dáme, dáme moitos. “Tes que facer así, tes que facer asá”. Si, si, eu escoito ao rapaz.
Algún que lle chamara a atención?
Que teño que poñer máis sentimento. O guión seino bastante de sobra, pero máis sentimento. Díxenlle eu: “Como fas ti?”, e el aconséllame así e asá. E eu: “vale, quédome co ese detalle”. Cousas así.
Tenlle algo de temor ao momento dos lategazos no Via Crucis? Ou cal diría que é o instante máis complicado para o papel de Xesús?
Téñolle máis medo á Crucifixión que aos lategazos. Cos lategazos non teño problema ningún. Á xente dálle medo, pero a min dame máis coraxe o de crucificarme.
O momento de elevalo, imaxino.
Si, o momento de elevarte, máis o arnés, que chega a cortar algo a circulación das ínguas. Sofres, sofres. E non é o primeiro Xesucristo que se queda sen sentido debido a isto, porque esa situación faise un pouco longa. Claro, entre a misa, os poemas e o Desencravo, pois...
Ou sexa, que tendemos a pensar que o Viacrucis é o momento máis duro e o máis duro é estar alí enriba na cruz.
Si, si, realmente é así. Quen máis, quen menos, si que admite o de: “Prepárate, prepárate para o arnés”.
Como animaría á xente a que veña ver a Semana Santa de Paradela?
Que a vexa, porque impacta. Realmente chega a emocionar. Teño recordos de ter ido, levar amizades e saltar as bágoas. Porque non esperas o que vas ver. Pensas ao mellor que é algo demasiado litúrxico, e non é tanto iso: é algo máis sentimental.