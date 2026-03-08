Una caldense se lleva la Camelia de Oro en una IX Mostra de Cambados con medio millar de variedades

La cita tuvo lugar durante todo el fin de semana en el salón José Peña, en cuyo acto inaugural asistieron también autoridades, como el alcalde, Samuel Lago | Mónica Ferreirós

Cambados celebró este fin de semana la novedad edición de su Mostra da Camelia, en la que los visitantes pudieron disfrutar de la belleza de hasta medio millar de variedades diferentes de esta reconocida flor, en alrededor de una veintena de expositores.

En el capítulo de premios, la organización articuló un total de seis modalidades, encabezadas por la Camelia de Oro. Este máximo distintivo de cada edición recayó esta vez en Amelia Mirás Fojo, vecina de Caldas de Reis.

En la llamada modalidad artística, el primer premio fue para la familia Piñeiro Bermúdez, de Vilanova de Arousa, y el segundo, para los Viñas Feijóo de Cambados.

En la modalidad japónica, resultó vencedora la familia Vázquez Rodríguez, de Vilaboa, con un segundo premio para Josefa Ballesteros Migüens de la ya citada localidad de Caldas de Reis. Esta última también fue premiada por la modalidad a la antigua.

En la modalidad reticulata, el primer premio recayó en Mari Cruz Coello, de Vilagarcía de Arousa, y el segundo, en A Casa das Camelias, de Boiro.

En híbridas, ganó Ana Rodríguez Blanco, de Valga, con un segundo premio de nuevo para A Casa das Camelias.