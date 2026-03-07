El bipartito aprueba el presupuesto con dudas de la oposición sobre las cifras de recaudación de multas

Suárez, responsable de Economía, escucha la intervención del líder opositor, Matías Cañón, ayer | Mónica Ferreirós

El gobierno bipartito de A Illa de Arousa sacó adelante ayer en Pleno el presupuesto municipal para 2026, por el importe récord de 5.569.149,96 euros, aunque con los votos negativos de la oposición: PP y el edil no adscrito, Matías Cañón.

Los conservadores afearon el documento económico presentado por PSOE y BNG, atacando en especial tanto la falta de participación de la oposición, como las dudas que existen sobre lo que consideran ya de por sí elevada subida de las previsiones de ingresos por multas de tráfico, hasta más de medio millón. Además, consideran que el incremento en el cómputo general de las cuenta se hace a costa de crear nuevas tasas o subir algunas ya existentes, así como las propias sanciones de tráfico. En el lado contrario, no ven que este mayor esfuerzo que se carga a los bolsillos de los isleños, opinan, se traduzca en mayores inversiones directas, recriminando también obras pendientes o que del comprometido pabellón en Testos, todavía a estas altura se esté negociando aún la compra de suelo.

Tanto el portavoz popular, Miguel Paz, como el propio Cañón, redundaron en la idea de que los fondos propios que el Ayuntamiento destina a inversiones reales apenas crezcan con respecto al año anterior. “Só en 10.000 euros”, hasta alrededor de los 150.000. “Hai máis recadación”, por lo que se preguntan “en que se van gastar” los “950.000 euros restantes?”.

Uno de los principales arietes de la oposición fue el de las multas de tráfico. “A recadación prevista é de 579.162 euros”, pero los populares también dudan incluso de esta cifra, que ya creen elevada. Así, Paz ilustró que solo “entre o 19 de xaneiro e o 26 de febreiro xa aparecen 4.179 expedientes sancionadores, de 943.000 euros”. “Ou puxeron mal o cálculo, ou están ocultando cal é a cifra real do recadado”.

También Cañón amplió esta idea: “En seis meses de plan de tráfico, houbo 10.000 multas, por valor de dous millóns de euros”. Así que entiende que la previsión de ingreso de medio millón en todo 2026 se queda corta: “Creo que xa os teñen superados”.

“Proxecto político”

El alcalde, el socialista Luis Arosa, indicó que es imposible vaticinar con exactitud lo que va a recaudarse en el asunto de las sanciones. Defendió que “levamos tres anos coas taxas conxeladas”, pero que otras ahora suben por cuestiones externas al Ayuntamiento, como el incremento de los pagos a Sogama, del canon autonómico del agua y otras similares.

El teniente de alcalde y concejal responsable de Economía, el nacionalista Manuel Suárez, defendió el documento económico, calificándolo de “realista, responsable e transformador”.

“O orzamento é a expresión máis clara dun proxecto político, son prioridades e decisións” y, en este sentido, ve un “rumbo claro para a Arousa”. “Un orzamento que medra a 5,5 millóns de euros, que reduce ao tempo a débeda, é equilibrado e consolida a situación saneada do Concello”.

Refuerza, además, tres “prioridades”: “As persoas”, con incrementos en servicios sociales; la “vida social e comunitaria”, con apoyo a asociaciones, ANPA, fiestas y Empresarios, y el “futuro do municipio”, con un “investimento histórico na zona de Testos”, con la adquisición de más de 40.000 metros cuadrados de terreno, por más de 800.000 euros, para “unha área dotacional”, que no solo será para el citado pabellón.

