Voluntarios recogieron 13.000 tarugos en las playas de O Salnés en tan solo una hora

Voluntarios limpiando una playa de Vilanova Gonzalo Salgado

Los voluntarios que participaron en la II Recollida simultánea de palos de batea lograron recoger en playas de O Salnés un total de 13.000 tarugos en tan solo una hora. Esta iniciativa, que se repitió en arenales de toda Galicia logró eliminar más de 23.000 tarugos y movilizó a 600 personas a lo largo del litoral gallego.

Además de retirar de la arena estos elementos de plástico, también se encargaron de eliminar otros residuos acumulados en estos puntos tras los temporales de las últimas semanas.

La comarca

Por concellos de la comarcal, aquel en el que los voluntarios retiraron un mayor número de palos de bateas fue Cambados en el que se sumaron, en una hora, un total de 6.131.

La siguiente localidad en el que el número fue más elevado fue la Illa de Arousa (3.360), seguido de Vilagarcía (1.265) y Vilanova (1.260). Por último, según los datos facilitados por la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (ADEGA) organizadores del evento junto a la entidad Limpiarousa, Surfrider España y Proxecto AMARte, en arenales mecos se eliminaron aproximadamente 800 tarugos y en la localidad de Sanxenxo poco más de 760.

dores, la sensación tras la jornada fue “agridoce”. Esto es así porque, a pesar de que la iniciativa fue un éxito, la cantidad de elementos recogidos y el volumen de voluntarios “evidencia con máis claridade a dimensión do problema”. De este modo, las entidades exigen cambios urgentes y “procurar alternativas máis sustentables e respectuosas co medio ambiente”