Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Salnés

Voluntarios recogieron 13.000 tarugos en las playas de O Salnés en tan solo una hora

En arenales de O Grove recolectaron unos 800 palos de batea y en los de A Illa superaron los 3.300 residuos

C. Hierro
06/03/2026 21:20
Voluntarios limpiando una playa de Vilanova
Voluntarios limpiando una playa de Vilanova
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Los voluntarios que participaron en la II Recollida simultánea de palos de batea lograron recoger en playas de O Salnés un total de 13.000 tarugos en tan solo una hora. Esta iniciativa, que se repitió en arenales de toda Galicia logró eliminar más de 23.000 tarugos y movilizó a 600 personas a lo largo del litoral gallego.

Además de retirar de la arena estos elementos de plástico, también se encargaron de eliminar otros residuos acumulados en estos puntos tras los temporales de las últimas semanas.

La comarca

Por concellos de la comarcal, aquel en el que los voluntarios retiraron un mayor número de palos de bateas fue Cambados en el que se sumaron, en una hora, un total de 6.131.

La siguiente localidad en el que el número fue más elevado fue la Illa de Arousa (3.360), seguido de Vilagarcía (1.265) y Vilanova (1.260). Por último, según los datos facilitados por la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (ADEGA) organizadores del evento junto a la entidad Limpiarousa, Surfrider España y Proxecto AMARte, en arenales mecos se eliminaron aproximadamente 800 tarugos y en la localidad de Sanxenxo poco más de 760.

dores, la sensación tras la jornada fue “agridoce”. Esto es así porque, a pesar de que la iniciativa fue un éxito, la cantidad de elementos recogidos y el volumen de voluntarios “evidencia con máis claridade a dimensión do problema”. De este modo, las entidades exigen cambios urgentes y “procurar alternativas máis sustentables e respectuosas co medio ambiente”

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina