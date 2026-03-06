Meis contrata por 454.000 euros la gestión de la Escuela Infantil

NIños disfrutando del patio dentro del recinto, ubicado en O Mosteiro | Mónica Ferreirós

El Concello de Meis adjudicó el contrato de gestión de la Escuela Infantil Municipal para niños de hasta tres años de edad. Lo hizo por un importe de 454.000 euros, en favor de la adjudicataria Aurora Pilar y Ana SL, en un contrato por dos años y, por ello, con un valor estimado en algo más de 945.000 euros.

El objeto del contrato incluye la gestión integral de la conocida como guardería, tanto del servicio educativo principal, como la acogida, la permanencia, el servicio de comedor, el de limpieza y actividades complementarias a desarrollar en el centro.

La Escuela Infantil de Meis dispone actualmente de 39 plazas en presencia simultánea, repartidas en tres unidades. Una de ellas de niños de hasta 1 año de edad, con 8 plazas; 13 plazas para la unidad de niños de 1 a 2 años y 18 plazas para la unidad de usuarios entre 2 y 3 años de edad.

La prestadora del servicio se compromete, según el pliego de condiciones, a mantener abierto el centro entre las 8 y las 20 horas, de manera ininterrumpida, aunque con horarios sujetos a posibles modificaciones introducidas por el Concello.

La adjudicataria tendrá además a su cargo la organización ,gestión y dirección del personal contratado, sin que esto suponga vínculo laboral alguno con el Concello.

La empresa gestora también queda obligada a contar con un plan de actuación para casos de emergencias, que debe presentar en la Inspección de centros, junto al resto de la documentación preceptiva.

En cuanto al personal de cocina para el citado servicio de comedor, deberá contar con un certificado de higiene alimentaria para manipulación de alimentos, requiriéndose también para el resto del personal conocimientos básicos en este campo.

El personal de atención directa deberá acreditar, además, conocimientos básicos en primeros auxilios y certificado negativo en el registro central de delincuentes sexuales.

Los materiales didacticos y equipamientos serán puestos a disposición por parte del propio Ayuntamiento meisino.