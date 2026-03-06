Mi cuenta

Diario de Arousa

Meaño

Meaño recibe más de 100.000 euros para la mejora acústica del pabellón deportivo de Xil

Beni Yáñez
06/03/2026 18:48
Visita de autoridades a la instalación, hace unos meses
Gonzalo Salgado
La Diputación provincial de Pontevedra anunció la aprobación de una inversión de 108.000 euros en favor del Concello de Meaño, para una actuación de mejora en el pabellón deportivo ubicado en la parroquia de Xil.

Se trata de una aportación canalizada a través de la tercera edición del llamado Plan Extraordinario de Infraetruturas Deportivas.

Estos 108.000 euros representan la totalidad de los recursos contemplados por la Diputación para este Ayuntamiento en el marco de este plan,  ejecutarse el acondicionamiento acústico del pabellón de Xil para evitar los problemas de reverberación existentes en estos momentos, explicaron  este viernes desde la entidad provincial.  

De este modo, se dispondrán materiales absorbentes del sonido en el interior para limitar esta problemática y se ejecutará un revestimiento interior de la parte baja de los muros para permitir la ventilación y evitar humedades.

Más de ocho millones

Desde la Diputación indican que el Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas está dotado con un total de ocho millones de euros. Gracias a este programa, añaden, “os concellos de menos de 50.000 habitantes están a impulsar novas instalacións deportivas, modernizar e mellorar as existentes, como é o caso de Meaño, dotalas de equipamento, como acontece con Forcarei”, donde también se anunció hoy una inversión equipamiento de un gimnasio, “ou adquirir terreos para uso deportivo”.

“Os concellos de menos de 50.000 habitantes súmanse  ás transformacións da provincia”, valoró el presidente de la Diputación, Luis López.

