La Semana Santa de Paradela da por supera la crisis y se reestructurará tras esta edición

Concello y colaboradores en la cita de interés turístico presentaron ayer los detalles de este año | Mónica Ferreirós

La Semana Santa de Paradela da por superada la crisis que puso en jaque su continuidad hace unos meses y que motivaron la dimisión en bloque de la anterior directiva de la Cofradía organizadora. La alcaldesa, Marta Giráldez, y colaboradores en la organización presentaron ayer los detalles de esta edición, que ahora capitanea el Ayuntamiento.

El anuncio ayer es que, concluidos los actos de interés turístico autonómico de este año, se sentarán de nuevo en una reunión para perfilar una nueva comisión o introducir elementos de mejora de cara a 2027.

Nuevo actor principal

Una de las novedades más destacadas de este año es la confirmación de un nuevo actor en el papel principal. El Jesucristo de Paradela será interpretado esta vez por el meisino Gabriel Magariños, que asume el encargo con entusiasmo y destacando el buen ambiente, pese a la pasada crisis: “Somos coma unha familia”, valoró ayer.

La programación volverá a comenzar el Domingo de Ramos, día 29 de marzo, a las 13 horas, con la escenificación correspondiente. Estas volverán el Jueves Santo, 2 de abril, a las 21 horas, con la dramatización de la Última Cena. El Viernes Santo será el día central, con juicio, Via Crucis y Crucifixión desde las 11 y Desenclavo desde las 21:30. El domingo 5 se representará la Resurrección, a partir de las 12:30.

Participarán en total alrededor de un centenar de personas, metidas ya de lleno en los ensayos para esta edición.