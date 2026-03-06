Alumnado del plan de empleo de la Mancomunidade conoce los procesos del sector de la logística

Visita a la planta de Reyvi, en Vilanoviña Mónica Ferreirós

El Programa Integrado de Emprego de O Salnés cerró ayer el curso de logística y almacén, que formó a un total de quince alumnos que podrán realizar prácticas en ocho empresas de la comarca a partir del mes de abril. Así, el ciclo formativo se clausuró con una visita a la empresa comercial Reyvi de panadería y pastelería, en Vilanoviña, en la que los participantes pudieron conocer de primera mano las diversas tareas y funciones que se llevan a cabo en un almacén, de la mano de su responsable de logística, Álvaro Rey.

Así, entre las tareas y fuinciones del almacés que pudieron verificar de primera mano los alumnos están la recepción de mercancías, que incluye la verificación de la cantidad y calidad de los artículos y la documentación necesaria; el almacenamiento; la gestión de inventarios, con el aprendizaje sobre herramientas y software utilizados para llevar un control preciso; la preparación de pedidos; el envío de mercancías; y las devoluciones y gestión de residuos.

La visita finalizó con una sesión de preguntas y respuestas, donde los alumnos pudieron aclarar sus dudas y compartir sus impresiones sobre lo aprendido, que pondrán en práctica próximamente en empresas colaboradoras de la comarca saliniense.