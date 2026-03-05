El sector del vino: el que más podría salir perjudicado en la Ría del posible bloqueo comercial de EE UU

Labores de vendimia, en uno de los eslabones que podrían verse más expuestos en la economía comarcal | Mónica Ferreirós

El sector del vino de O Salnés es el que con mayor preocupación sigue en Arousa las noticias del posible bloqueo comercial anunciado por Estados Unidos contra España a raíz de los últimos conflictos armados y los movimientos de política internacional. La conserva, la industria química, la automoción e, incluso, de manera indirecta, el turismo, también podrían verse afectados en la Ría si estas amenazas finalmente cristalizan.

Desde la Denominación de Origen (DO) Rías Baixas siguen con preocupación el curso de los acontecimientos, conscientes de que es un “mercado muy importante para nosotros”. Evitan por ahora una valoración pública, ya que hay temor a que cualquier movimiento pueda complicar todavía más la situación en los mercados.

El conjunto de la Unión Europea y América representa más del 91% de las exportaciones y, por países, de las 11.171.334 botellas vendidas durante la campaña 2024/2025, Estados Unidos lidera el top ten de mercados exportadores: solo en 2025 se mandaron a este país 3.077.110 litros de vino con el sello de la DO. Es, pues, el principal mercado exterior de estos vinos albariños. Además, de las 107 bodegas de la DO, 86 venden en Estados Unidos.

Conservas

En cuanto al sector de las conservas y transformador de productos marisqueros y pesqueros, desde Anfaco, el secretario general, Roberto Alonso, señala que “las relaciones comerciales entre Estados Unidos y España en el ámbito de los productos de la pesca y la acuicultura han sido tradicionalmente beneficiosas para ambas partes”.

Así, se exportan “partidas relevantes como pulpos, sepias y calamares, lubinas, mejillones o atún, en diversas presentaciones comerciales, con un valor conjunto cercano a los 300 millones de euros”.

Pero las relaciones comerciales van más allá, también en sentido inverso. “Las importaciones estadounidenses incluyen productos tan significativos como surimi, merluza o salmón, que superan las 23.000 toneladas anuales y contribuyen a mantener prácticamente equilibrada la balanza comercial en términos de volumen, con una evolución positiva en los últimos años”.

Así, aunque “nuestro principal y prioritario destino comercial continúa siendo la UE 27”, a donde se exportan la gran mayoría de estos productos, “Estados Unidos es un mercado extracomunitario fundamental”. Por ello, añadió, “defendemos la importancia de garantizar seguridad jurídica, reglas claras y un marco estable”.

Cámara de Comercio

El arousano Miguel Ángel García Miguéns es vocal de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa. “Lógicamente, la noticia es preocupante”, valoraba ayer. “Pero la preocupación es contenida”. En sintonía con lo trasladado desde la UE en apoyo a España tras el anuncio de la administración Trump, señala que “hay acuerdos comerciales entre Estados Unidos y la UE” que hay que cumplir por ambas partes y las instituciones comunitarias “han salido en defensa de los intereses de nuestro país”. “Esperemos que se imponga la diplomacia y los acuerdos que hay en vigor”, reafirma.

Más allá de eso, “hay preocupación aquí en O Salnés”. Aunque el riesgo “es contenido”, también ve que “el sector probablemente que más expuesto está aquí es el del vino. Las empresas que producen albariño sí tienen una cuota de mercado significativa en Estados Unidos”, confirma.

Mejillón, químicos y turismo

En una segunda línea de afectación estaría “el sector del mar, marisco, mejillón, almeja, navaja, conservas, quizás. Tienen también cierto mercado, pero no es una cuota tampoco demasiado elevada”. Desde la principal organización de productores de mejillón de Galicia, la arousana Opmega, por ejemplo, confirmaban ayer que no vende nada a Estados Unidos.

Un sector con presencia en Arousa que sí podría verse afectado es el de la industria química. El propio Miguel Ángel García es responsable de la empresa Kemegal y ayer señalaba que, justamente, de producirse finalmente algún tipo de bloqueo ellos mismos podrían verse afectados de manera directa.

“Tenemos un contrato en Norteamérica”, “estamos homologando un producto que hemos patentado”, un aditivo de combustible, “del que teníamos pensado hacer los primeros envíos en junio” hacia ese mercado norteamericano. Por ello, siguen la evolución de los acontecimientos internacionales de primera mano y podrían sufrir las consecuencias en carne propia.

Miguel Ángel García, de la química Kemegal de Vilagarcía, que podría ver afectada la próxima introducción de un aditivo de combustible al mercado norteamericano | Mónica Ferreirós

El turismo también es un sector que, no de manera directa, pero sí indirectamente, también podría verse afectado. No se trata aquí tanto de exportaciones de bienes, pero el turismo internacional, especialmente en zonas de mayor peso del sector como Sanxenxo, O Grove y Cambados, genera relaciones económicas indirectas con Estados Unidos mediante viajes y servicios turísticos de visitantes norteamericanos.

El representante de la Cámara de Comercio coincide con esta lectura: “Sí se puede ver algo afectado, de manera indirecta”, porque “hay un cierto perfil de turista que recibimos, de alto nivel y relacionado con el turismo gastronómico, del mercado americano”.

Con todo, concluye que “las sanciones que pueda tratar de imponer Trump están de algún modo vinculadas a los acuerdos existentes de nuestro país con la UE, y de la Unión con Estados Unidos”, recuerda.

Exportaciones en Galicia

Los riesgos y la contracción de las exportaciones o el mercado exterior no son, sin embargo, nuevas a raíz de estos últimos acontecimientos. La inestabilidad geopolítica provocó que las exportaciones de productos en su conjunto se redujesen en el último ejercicio por primera vez en más de una década, si se exceptúa el paréntesis de la pandemia. La contracción, según datos del Instituto Galego de Estatística revelados hace menos de un mes, fue alrededor de un 0,3%. El anuncio de los aranceles en el primer tramo del segundo mandato de Trump y la inestabilidad general pueden estar detrás de estos resultados, que no son ajenos tampoco a otras economías vecinas.