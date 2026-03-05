El PP carga contra el presupuesto de A Illa por una “maior presión fiscal” y un “retraso” del pabellón
Matías Cañón critica al PSOE: “Leva vinte anos prometendo esa infraestrutura e imos seguir sen ela”
El PP de A Illa realizó hoy una valoración negativa del presupuesto municipal para 2026 que este viernes a las 17 horas presentará a debate y aprobación el bipartito. Para la oposición conservadora, en este documento económico “sigue medrando a presión fiscal” y se constata que el pabellón deportivo previsto en Testos “non será unha realidade nin este ano nin tampouco en 2027”.
El grupo popular lamenta, así, que en este proyecto económico “segue medrando fortemente a presión fiscal no marco do afán recadatorio do executivo sobre os petos dos veciños” y “deixa claro un novo retraso do futuro e ansiado pabillón de Testos”.
En cuanto a los ingresos por impuestos y tasas, “volven medrar en case un 14% ata os 2,8 millóns de euros, o que reflicte o ánimo de PSOE e BNG de seguir esquilmando aos veciños”, opinan.
Así, puntualizan que “esta recadación aumenta en 326.000 euros con respecto ao ano 2025”. “Froito disto, a presión fiscal sube de 506,2 euros a 577,9 euros por habitante, o que supón unha cifra brutal e é a máis alta de entre todos os concellos da provincia de menos de 5.000 habitantes”, aseguran.
Nada de qué presumir
Para la oposición que lidera Matías Cañón, “o goberno bipartito non debía saír a presumir por presentar os orzamentos máis altos da historia”, “xa que, en primeiro lugar, é algo que está a pasar na práctica totalidade dos concellos e, ademais, faise a costa de cargar sen límite os impostos e as taxas aos veciños, algo que levamos sufrindo todo o mandato e que parece non ter fin, xa que nunca se calman as ansias fiscais do goberno”.
A este respecto, vuelven a cargar contra las multas de tráfico, especialmente por la zona residencial, “xa que a recadación prevista de 579.162 euros é un auténtico récord”, “aínda que moito nos tememos que se quede curta e sexa aínda moito máis elevada, tal e como pasou en 2025”.
Tampoco convence a los populares el capítulo de inversiones. Se sitúan en más de un millón de euros, “pero dos que 816.000 son para a expropiación de terreos en Testos”, “polo que para todas as necesidades de vías, alumeado e servizos apenas quedarán pouco máis de 250.000 euros, unha cantidade totalmente insuficiente para atender ao concello”, aseveran.
En lo referente al citado proyecto de pabellón, Cañón carga contra el PSOE: “Leva vinte anos prometendo esta necesaria instalación e imos seguir sen ela”, “xa que polo momento van intentar conseguir unha superficie de 43.000 metros cadrados” en Testos “simplemente porque a Deputación lles paga integramente os 816.000 euros nos que estiman a adquisición dos mesmos”, afirman. En todo caso, consideran que este proceso “chega moi tarde e vari seguir tardando” al llevarse por vía de expropiación.