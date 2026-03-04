Portos anuncia mejoras inminentes para atender las demandas en el puerto isleño
Portos de Galicia anunció hoy acciones de forma inminente para atender las demandas y peticiones trasladadas esta semana por usuarios del puerto isleño de O Xufre. Sobre una de las cuestiones más aparatosas, la rotura del dique flotante exterior, indican que ya se habían detactado tanto estos daños como los denunciados en los fingers. “Encargouse á empresa de mantemento de Infraestruturas a súa reparación, que a día de hoxe non puido executarse aínda polos sucesivos temporais”, explican.
Estos, a mayores, “agravaron ademais os desperfectos que se repararán nas vindeiras semanas, agardando que estean reparados a final deste mes, xunto co resto de portos que sufriron o tren de borrascas e nos que se están empezando a reparar os danos desde a mellora climatolóxica”.
Luz, maleza y basura
En cuanto a los problemas de averías en luminarias, indican que realizaron una primera inspección a finales de enero y entonces confirmaron que era “unha incidencia allea, dependente da compañía subministradora”. Posteriormente se realizó otra inspección “e comprobouse que saltaran dous diferenciais a causa do temporal que se reactivaron nese momento”. Hoy confirmaron que “están de novo alí os técnicos para localizar a nova avaría”.
A respecto de los desbroces de hierba, encargará a la empresa de limpieza que la ejecute y sobre la acumulación de restos de madera y enseres en el dique florante, Portos, explican “realiza de xeito sistemático a limpeza” a través “dun contrato conxunto para todas as dársenas”. En A Illa, estos trabajos “están limitados pola presenza de aparellos particulares e outros elementos, que deberán retirarse de previamente polos seus responsables”.