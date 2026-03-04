Dique flotante roto, falta de luz, amarres sueltos y basura: el sector reclama mejoras en O Xufre

Dique flotante roto y con restos y basura sobre su superficie / cedida

Usuarios del puerto isleño de O Xufre reclaman mantenimiento, reparaciones y mejoras urgentes en la zona portuaria, tras denunciar una relación de deficiencias y estructuras rotas que, en algunos casos, aseguran que incluso pueden suponer un riesgo para los marineros y para otras infraestructuras.

Uno de los más aparatosos desperfectos es la rotura del dique flotante más exterior, el que protege a la flota de cuarta lista. “Leva roto un bo tempo”, “con ferros ao aire”. “En calquera momento un temporal do norte poder causar un problema”, arrastrando parte de la estructura contra la flota amarrada en el interior de la dársena, advierten.

Maderos acumulados en el dique flotante / cedida

Además, denuncian que desde hace años se utiliza prácticamente como basurero. Explican que no es infrecuente que algunos marineros utilicen esta estructura para depositar, temporalmente algunos enseres o aparejos. Esto no supone mayores problemas, porque en cuestión de días, vuelven a cargar estos útiles en las embarcaciones. Otra cosa, lamentan, son las grandes vigas y restos de madera que llevan meses en la zona y otra basura que “é verdade que Portos non tira alí, pero é que tampouco ninguén retira nin se preocupa do mantemento”.

Otros desperfectos

Denuncian también la proliferación de malas hierbas en pantalanes y otras zonas portuarias, así como un destacado daño registrado en el dique de abrigo de la tercera lista. Uno de sus amarres, indican, “rompeu” hace algún tiempo y permanecía suelto en el mar. Como nadie lo reparaba, denuncian, algún marinero resolvió cortarlo totalmente y echarlo a tierra, para evitar que se pudiese enredar en alguna hélice. Allí permanece. “O problema é que a este dique de abrigo fáltalle, como mínimo, un amarre”, advierten.

Maleza en la zona portuaria / cedida

También denuncian la rotura de un finger para planeadoras, desde el último temporal, así como problemas de falta de iluminación: “Na zona de descarga de mexillón de fresco, non hai luz algunha. No resto do porto, pode que haxa só en funcionamento o 30% das luminarias”.

Por todo ello, piden acciones urgentes a Portos de Galicia.