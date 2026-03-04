A Illa dotará a su Policía de un vehículo de control de vertidos

El alcalde, Luis Arosa, dialoga con un agente del Cuerpo | Gonzalo Salgado

La junta local de gobierno de A Illa aprobó hoy la solicitud de varias subvenciones, en materia ambiental y de obras. Una de ellas es para la creación de la llamada ‘Unidade Móbil de Vixilancia Ambiental (UMVA)’, por valor de 42.000 euros, dentro del programa de vigilancia ambiental ‘Sentinelas do Mar’. La intención es adquirir un vehículo SUV con etiqueta ECO o Cero Emisiones equipado con un maletín multiparamétrico para análisis de aguas.

Según explica el alcalde, Luis Arosa, “o obxectivo de pedir esta axuda é dotar á nosa Policía Local de medios propios e científicos”. “Con este vehículo e o laboratorio móbil, poderemos detectar vertidos ‘in situ’ con rigor, blindando o traballo das nosas mariscadoras e acuicultores sen depender de alugueres externos”.

También se solicitan fondos para la mejora de la calle Viña Tinta, 46.000 euros para su asfaltado integral.

Igualmente, A Illa concurrirá a ayudas para aumentar la recogida selectiva con talleres de concienciación y reparto de materiales promocionales reciclados, por 8.000 euros.

Otra línea de 18.113 euros se dedicará a “seguir estendendo o modelo de compostaxe individual e comunitaria, coa meta de chegar aos 600 composteiros instalados”. “Estas subvencións que imos pedir son fundamentais para a modernización e a protección do noso patrimonio”, concluye Arosa.