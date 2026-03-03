Un foro, homenajes, andainas, cena de confraternidad y manifiestos visibilizarán el 8-M en Cambados, Meis y Meaño

Concentración de alumnos por el 8-M, en una localidad de O Salnés, en 2025 Gonzalo Salgado

Los concellos de Cambados, Meaño y Meis presentaron ya algunas de las iniciativas programadas para visibilizar el Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, con un amplio catálogo de actividades durante esta semana que no dejan de lado las reivindicaciones en una fecha como el 8-M, con concentraciones y lectura de manifiestos, y otras más lúdicas como andainas o una cena de confraternidad.

En el caso de Cambados, contará con una organización propia, con una concentración organizada para el próximo viernes, 6 de marzo, a mediodía, con el objetivo de involucrar a la comunidad educativa. La actividad tiene como lema “Ao coidado do futuro” y contará con una actuación en directo del ensemble de saxofón del Conservatorio y Escola Elemental de Música de Cambados, bajo la batuta de Modesta Padín.

Antes, la jornada del jueves, la Concellería de Igualdade organiza un foro dedicado a familias y profesorado sobre el uso saludable de la tecnología para niños. Será en la Casa da Calzada (Exposalnés), a partir de las ocho de la tarde. El objetivo pasa por ofrecer a las familias y al profesorado un marco de comprensión sobre el papel que desempeñan las tecnologías digitales en la vida de la infancia y de la adolescencia, desde una perspectiva educativa.

Se tratará así de analizar como el entorno digital forma parte de los procesos actuales de socialización, aprendizaje y construcción de la identidad y como influye en el desarrollo emocional, social y cognitivo de los niños.

Además de la programación municipal, la asociación Esmar organizará también una andaina el propio 8 de marzo por el paseo marítimo y el 20 de marzo la presentación del primer libro de Marta Abal, ‘Los ojos a través del caos’, en la Casa da Calzada.

Cena y homenaje en Meaño

En el caso del Concello de Meaño, arrancará su programación de actividades este viernes 6 de marzo con la lectura del manifiesto por parte de la psicóloga del Centro de Información á Muller (CIM) de la Mancomunidade do Salnés, a mediodía, en la Praza do Concello.

El sábado 7 tendrá lugar la XVII Cea de Cofraternidade de Mulleres. Será en Casa Rodiño y estará amenizado por el Dúo Prisma. El menú tendrá un precio de 30 euros por persona y las interesadas pueden inscribirse en las oficinas municipales.

El propio 8 de marzo no faltará tampoco un acto de homenaje a las mujeres nacidas en el año 1961. Será en el centro social de dena, a las seis de la tarde, con espectáculo de magia a cargo de Charly Braun.

El programa se cerrará el domingo 15 con la “andaina da muller”. Será a las diez de la mañana con una ruta circular de dificultad media que saldrá desde la Praza de Simes.

Andaina y obradoiro en Meis

Por último, en Meis también se pondrá en marcha un amplio programa, en el que no faltan iniciativas dirigidas al ámbito educativo, como el VII concurso de carteles o una mesa informativa en el Centro Multiusos de O Mosteiro. El viernes tendrá lugar la lectura del manifiesto en colaboración con los centros educativos y con la representación del espectáculo cultural ‘O xermolo do latexo’, de la mano de Amelie Trotet.

Concluirá con andaina solidaria el 8 de marzo y obradoiro sobre salud mental y proyecto vital, el 11 de marzo, en la Casa de Escudeiro.