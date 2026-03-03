El conselleiro Gómez Caamaño y el gerente del área sanitaria conciencia sobre la prohibición de fumar cerca de hospitales y centros de salud

Gómez Caamaño y José Flores, con el equipo directivo, en un cartel de "espazo libre de fume" Cedida

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés recuerda que está prohibido fumar en todos los recintos sanitarios, incluidos los accesos y alrededores inmediatos de los centros hospitalarios y de atención primaria, una medida que es de obligado cumplimiento tanto para las personas usuarias como para los profesionales del sector.

Con el objetivo de reforzar este mensaje y hacer visible el compromiso con la protección de la salud pública, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y el gerente del área, José Flores, acompañados por parte del equipo directivo, salieron a la puerta del Hospital Montecelo para incidir en la importancia de respetar los espacios libres de humo.

Reforzar la cartelería

Desde la gerencia del área sanitaria remarcan que “está prohibido fumar nos recintos sanitarios” y que esta disposición es de aplicación “tanto para usuarios como para profesionais”. En este sentido, inciden en que el cumplimiento de la normativa no es opcional, sino una responsabilidad compartida que contribuye a preservar entornos asistenciales seguros y saludables.

En el caso contrario, inciden desde el área, será un incumplimiento de la normativa vigente y “proxecta unha imaxe contraria aos valores de promoción da saúde que deben presidir os centros asistenciais”. Además, recuerdan que no está permitida la creación de zonas para fumadores dentro de los edificios sanitarios.

Consideran desde la dirección que hospitales y centros de salud deben ser “espazos exemplares na prevención do tabaquismo e na promoción de hábitos de vida saudables”. En este sentido, se mantienen activas medidas de información, señalización y sensibilización dirigidas a profesionales y usuarios, con el fin de garantizar el conocimiento y cumplimiento de la normativa. Ademas, apelan a la responsabilidad.