Mar impulsa un estudio en el que participa el IEO-CSIC para conocer el impacto de las ouxas en las Rías Baixas

Las ouxas suponen una amenaza para el sector marisquero Cedida

La Consellería do Mar destacó ayer en el Consello da Xunta que impulsa el estudio Sol-Ouxa II, en el que participará el Instituto Español de Oceanografía-Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Marinas (IEO-CSIC), que arrojará datos sobre el comportamiento de las ouxas en las Rías Baixas, con el objetivo de saber su incidencia y garantizar la actividad marisquera de la zona.

Será a través del convenio autorizado ayer por la Xunta para los años 2026 y 2027 con una financiación autonómica de 83.531 euros. Así, esta acción permitirá analizar aspectos clave como la distribución geográfica, los ciclos biológicos, el impacto ambiental y la evolución de las poblaciones de esta especie. Además, incluirá trabajos de campo, muestreos periódicos y análisis de datos, así como la elaboración de un informe técnico con recomendaciones para la administración y el sector, que permita conocer la incidencia de esta especie en los bancos marisqueros, pues tener datos sólidos sobre el conocimiento de estos les permitirá a la Xunta y a las cofradías tomar decisiones de gestión basadas en evidencias, lo que mejorará la gobernanza de los ecosistemas costeros.