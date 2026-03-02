Mi cuenta

Mar impulsa un estudio en el que participa el IEO-CSIC para conocer el impacto de las ouxas en las Rías Baixas

A. Louro
02/03/2026 20:47
Las ouxas suponen una amenaza para el sector marisquero
Cedida
La Consellería do Mar destacó ayer en el Consello da Xunta que impulsa el estudio Sol-Ouxa II, en el que participará el Instituto Español de Oceanografía-Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Marinas (IEO-CSIC), que arrojará datos sobre el comportamiento de las ouxas en las Rías Baixas, con el objetivo de saber su incidencia y garantizar la actividad marisquera de la zona.

Será a través del convenio autorizado ayer por la Xunta para los años 2026 y 2027 con una financiación autonómica de 83.531 euros. Así, esta acción permitirá analizar aspectos clave como la distribución geográfica, los ciclos biológicos, el impacto ambiental y la evolución de las poblaciones de esta especie. Además, incluirá trabajos de campo, muestreos periódicos y análisis de datos, así como la elaboración de un informe técnico con recomendaciones para la administración y el sector, que permita conocer la incidencia de esta especie en los bancos marisqueros, pues tener datos sólidos sobre el conocimiento de estos les permitirá a la Xunta y a las cofradías tomar decisiones de gestión basadas en evidencias, lo que mejorará la gobernanza de los ecosistemas costeros.

