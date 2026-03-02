La Xunta destinará casi 808.000 euros a la mejora de 37 paradas de autobús a su paso por O Salnés

Estación de autobuses de Vilagarcía DA

La Xunta sacó a licitación, por casi 808.000 euros, el contrato de obras para mejorar la accesibilidad y conectividad de 37 paradas de autobús situadas en carreteras autonómicas a su paso por la comarca de O Salnés. Las intervenciones se realizarán en paradas de Cambados, Meis, Meaño, O Grove y Sanxenxo, situadas en las carreteras PO-550, PO-303, PO-308, PO-312, PO-316, PO-317 y PO-531.

Las obras consistirán en la mejora de la equipación de las paradas, en la mejora de la accesibilidad con cuestas e información en braille; mejoras en la información y señalización o en el incremento de la visibilidad y de la iluminación. Además, se mejorarán los estacionamientos para los autobuses y sus cuñas de entrada y salida, así como el acondicionamiento de los itinerarios peatonales.

Los trabajos abarcan la colocación de nuevas marquesinas, postes, bancos o apoyo isquiático. También se llevará a cabo la mejora de la accesibilidad para peatones y para personas con movilidad reducida, a través de medidas como la conexión de las paradas con las aceras o la ejecución de ramplas de acceso. Además, se eliminará vegetación y se mejorará la visibilidad e iluminación y se realizará un refuerzo en la información y señalización, con el objetivo de fomentar el uso de transporte público.