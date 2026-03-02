Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Salnés

La Xunta destinará casi 808.000 euros a la mejora de 37 paradas de autobús a su paso por O Salnés

A. Louro
02/03/2026 20:46
Estación de autobuses de Vilagarcía
DA
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Xunta sacó a licitación, por casi 808.000 euros, el contrato de obras para mejorar la accesibilidad y conectividad de 37 paradas de autobús situadas en carreteras autonómicas a su paso por la comarca de O Salnés. Las intervenciones se realizarán en paradas de Cambados, Meis, Meaño, O Grove y Sanxenxo, situadas en las carreteras PO-550, PO-303, PO-308, PO-312, PO-316, PO-317 y PO-531.

Las obras consistirán en la mejora de la equipación de las paradas, en la mejora de la accesibilidad con cuestas e información en braille; mejoras en la información y señalización o en el incremento de la visibilidad y de la iluminación. Además, se mejorarán los estacionamientos para los autobuses y sus cuñas de entrada y salida, así como el acondicionamiento de los itinerarios peatonales.

Los trabajos abarcan la colocación de nuevas marquesinas, postes, bancos o apoyo isquiático. También se llevará a cabo la mejora de la accesibilidad para peatones y para personas con movilidad reducida, a través de medidas como la conexión de las paradas con las aceras o la ejecución de ramplas de acceso. Además, se eliminará vegetación y se mejorará la visibilidad e iluminación y se realizará un refuerzo en la información y señalización, con el objetivo de fomentar el uso de transporte público.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina