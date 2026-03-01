La Shakira de Aroa Gutiérrez vence en ‘A Túa Cara Sóame’ y pone el broche al Entroido cambadés

Aroa Gutiérrez se alzó con la victoria Cedida

Cambados puso en la noche del pasado sábado el broche final a una edición del Entroido más larga de lo habitual, tras los cambios de fechas obligados por climatología adversa. Así, el Carnaval cambadés se despidió con uno de los formatos más divertidos de su programación: el conruso de ‘A Túa Cara Sóame’, una parodia al conocido programa televisivo que contó en esta edición con siete propuestas de vecinos de la localidad, que se caracterizaron de reconocidos cantantes.

Finalmente, el primer premio —dotado con 150 euros— se lo quedó la Shakira de Aroa Gutiérrez, que se alzó por segundo año consecutivo con la victoria tras vencer también en 2024 caracterizada como Amy Winehouse. Xacobo Abal, como Led Zeppelin, se quedó en el segundo lugar (premio de 199 euros) e Iria Ribadomar y Begoña Iglesias se llevaron el bronce como Freddie Mercury y David Bowie (75 euros). El cuarto puesto fue para Daniel Torrado, que se subió al escenario como NEK, y el quinto puesto (25 euros cada uno) fue un triple empate para Luis Valdiviezo (Fito & Fitipaldis), Javier Jueguen (Siloé) y Quique Barreiro y Goio Agra (Monoulious DOP).

Una nueva edición que vino a confirmar el éxito de un formato que llenó en la noche del sábado la Praza de Alfredo Brañas, siendo también un buen revulsivo para la hostelería local después de unos Carnavales que contaron en Cambados con una extensa programación lúdica y más de 10.000 euros en premios a través de sus concursos de comparsas, maquetas o individuales, entre otros, que llenaron de ambiente a la capital del albariño.