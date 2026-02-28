El Supremo confirma 14 años de cárcel a un acusado de violar a la hija menor de edad de su pareja

Sede del Tribunal Supremo EFE/ M. H. de León

El Tribunal Supremo confirmó este mes una pena de catorce años de cárcel a un saliniense acusado de agredir sexualmente, de forma continuada, a la hija menor de edad de su pareja, con la que convivió durante el año 2021, en un caso instruido en Cambados, al no admitirse un recurso de casación presentado por el denunciado.

Además del periodo de prisión, la sentencia impone la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima durante veinte años, así como la inhabilitación para cualquier actividad que conlleven un contacto con menores de edad por un periodo de 19 años y la inhabilitación para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, guarda y acogimiento durante cinco años. Además, contempla el pago de una indemnización de 55.000 euros a la víctima por los perjuicios morales, los daños psicológicos y las secuelas que le ocasionó.

Los hechos se remontan al año 2021 y, además de utilizar la fuerza para perpetrar la agresión, el Tribunal considera también probado que el condenado amenazó a la víctima con matarla si contaba algo a su madre, que era la pareja sentimental del agresor, ahora condenado.