Ribadumia presenta un 8-M centrado en las maestras y la educación en igualdad

La presentación, ayer, en la Casa Consistoria mónica ferreirós

El Concello de Ribadumia presentó ayer la programación con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se sucederá a lo largo de un mes y que, este año, se centrará especialmente en la educación. Uno de los actos principales volverá a ser la Gala de Homenaje a las Mujeres de Ribadumia. Este será el propio 8 de marzo, a las 19 horas, en el auditorio municipal, bajo el lema “Mestras: Voces que Ensinan e Mans que Sosteñen”.

El acto de ayer estuvo presidido por el alcalde, David Castro, y en él se dio cuenta de toda la relación de actividades centrales.

La primera será hoy, a las 18 horas, en el auditorio, con ‘Café Lembranzas das Aulas’, un encuentro entre maestras que hablarán de la “importancia da educación en igualdade”.

El día 13, la casa de cultura acogerá, a las 10:30, un encuentro de salud mental y proyecto vital, que se configura como un “espazo de encontro e reflexión” sobre salud integral.

El 26 de marzo será la biblioteca la que recibirá actividad, con una cuentacuentos, con Cris Caldalda. Será a las 18 horas bajo el título ‘A Conto Delas’, que narra la historia de mujeres que protagonizaron hazañas “que desafían o camiño imposto”.

Finalmente, el día 29 será turno de ‘O Que Non Estaba Escrito’, de Tarabela Creativa, una selección de relatos en la que “ata a vida máis anónima roza o improbable e a maior normaldiade choca co delirio”.

El Ayuntamiento, además, pondrá en marcha la primera mesa de coordinación institucional frente a la violencia de género y también anuncia el “compromiso instiucional” para la activación del primer plan de igualdad de relaciones laborales del propio Concello. 