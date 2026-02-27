La Audiencia provincial juzga a un meisino y a un leonés por traficar con medio kilo de cocaína
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra señala para el próximo jueves el juicio contra un meisino y un leonés acusados de tráfico de drogas. La Fiscalía pide para cada uno de ellos una pena de cuatro año y nueve meses de prisión, además de una multa de 405.000 euros y el pago de costas.
Según el relato de acusación del Ministerio Público, en la investigación, desarrollada por la Udyco de la Policía Nacional de Pontevedra y el Juzgado número 3 de Cambados, se averiguó que el leonés habría concertado con el meisino “adquirirlle unha partida de cocaína para a súa posterior distribución a terceiras persoas sendo ambos conscientes do dano que xeraban á saúde pública”, señala el fiscal.
“Fixérono a través de sucesivas conversas telefónicas entre os días 24 de agosto e o 2 de setembro de 2023 nas que acordaron a cantidade, o prezo” y demás detalles, continúa el mismo relato.
Según este, una tercera persona “desprazaríase no seu coche por conta” del leonés, “dende a súa residencia en León ata o domicilio” del meisino, “onde recibiría deste a sustancia estupefaciente”.
Finalmente, se encontraron en la casa del meisino, donde se habría hecho entrega de la “sustancia estupefaciente acordada”. Esta tercera persona, ya condenada en otro procedimiento, habría transportado la droga en su coche hasta A Coruña, donde fue detenida por los agentes. Estos, en el interior del habitáculo del filtro del airea, encontraron un paquete negro que contenía una sustancia que resultó cocaína, “cun peso neto de 502,4 gramos e unha riqueza do 85,67%, cun valor no mercado de 135.694,52 euros” y una balanza.