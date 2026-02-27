Mi cuenta

Diario de Arousa

A Illa

El PSOE analiza en A Illa la situación “crítica” del marisqueo y la Cofradía aplica ya recortes

El Pósito isleño adoptó una bajada voluntaria de salario por parte de 18 trabajadores a fin de evitar despidos

B. Y. O Salnés
27/02/2026 19:32
Alcaldes, concejales y demás representantes socialistas y del sector, reunidos ayer en la localidad insular
Alcaldes, concejales y demás representantes socialistas y del sector, reunidos hoy en la localidad insular
| Mónica Ferreirós
Representantes del PSdeG-PSOE de la provincia de Pontevedra mantuvieron hoy en A Illa de Arousa una reunión de trabajo con la Cofradía y con la OPP-20 para abordar la “grave crisis” que atraviesa el sector del marisqueo en la Ría y reclamar medidas urgentes que permitan garantizar su viabilidad. 

La reunión permitió conocer de primera mano la preocupación de las mariscadoras y rañeiros ante la “crítica situación productiva derivada da contaminación química” y la llegada masiva de agua dulce en las rías tras las sucesivas borrascas desde el mes de diciembre, que redujo drásticamente la salinidad y provocó una elevada mortalidad de marisco.

Desde la Cofradía se trasladó también el impacto económico directo que está provocando esta situación: pérdidas de 108.000 euros en lo que va de año, que se suman a los 175.000 euros registrados en el ejercicio anterior.

Esta caída de ingresos obligó a adoptar medidas internas para garantizar la viabilidad de la entidad, incluyendo una bajada salarial voluntaria por parte de 18 trabajadores con el objetivo de evitar despidos.

Las reacciones

Los socialistas reclamaron acciones inmediatas a la Xunta. La diputada Paloma Castro acusa al gobierno gallego de “moita teoría e pouca práctica”. El alcalde isleño, Luis Arosa, anunció que “no que faga falta, aquí estaremos”. El patrón mayor de A Illa, Juan José Rial Millán, valoró por su parte que “estabamos na UCI e isto foi o golpe definitivo”.

