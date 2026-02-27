Dictan prisión sin fianza para el detenido acusado de yihadismo en Ribadumia

Fachada de la Audiencia Nacional en Madrid, donde compareció este viernes

El detenido esta semana en Ribadumia por la Policía Nacional en una operación antiyihadismo prestó declaración hoy ante la Audiencia Nacional, que decretó su envío a prisión provisional, sin posibilidad de salir bajo fianza.

Fuentes jurídicas confirmaron que este viernes acudió a declarar ante el titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción de este tribunal, especializado, entre otros asuntos, en temas relacionados con el terrorismo. Tras su puesta a disposición ante la autoridad judicial competente, fue enviado a prisión preventiva, bajo la acusación de la presunta comisión de delitos de integración en grupo criminal, enaltecimiento del terrorismo y autoadoctrinamiento, que castiga a quien accede a contenidos de Internet o adquiere material idóneo para capacitarse y cometer actos terroristas, o bien incitar a la incorporación a una organización o grupo terrorista, o a colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines.

Justamente, durante los registros practicados esta semana en Ribadumia, los agentes requisaron material informático que será fundamental para el avance de la investigación.

El hombre fue arrestado en Sisán durante un operativo policial a principios de semana. Según diversos testimonios, llevaba un tiempo residiendo en la zona, en régimen de alquiler, pero ni los vecinos ni las autoridades municipales tenían constancia o sospecha del tipo de actividad del que lo acusan los investigadores.