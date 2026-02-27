A Illa presenta un presupuesto de más de 5,5 millones y una situación financiera “saneada”

El teniente de alcalde y concejal de Economía y Hacienda, durante un Pleno | Gonzalo Salgado

El teniente de alcalde y concejal delegado del área de Economía y Hacienda, el nacionalista Manuel Suárez, anunció hoy que el bipartito presentará el presupuesto municipal de 2026 al Pleno del próximo viernes, para debate y aprobación. Estas cuentas crecen hasta los 5.569.149,96 euros y “reducen débeda e consolidan unha situación financeira saneada que permite afrontar novos proxectos estratéxicos para o futuro do municipio”, valoran desde el departamento.

Además, habrá que sumar la aportación provincial del último Plan Extra +Provincia que supondrá otro medio millón más, hasta elevar el documento por encima de los seis millones de euros. “ O maior orzamento da historia do Concello sen acudir a endebedamento e sen subir os impostos e taxas municipais”, subraya el también líder del BNG insular.

Pabellón e inversiones

El teniente de alcalde apunta que “un dos fitos máis relevantes do exercicio 2026 será a adquisición de arredor de 40.000 metros cadrados na zona de Testos, cun investimento de 816.715,70 euros, segundo recolle o anexo de investimentos”, para la futura área deportiva de Testos. Un “paso fundamental” para el futuro pabellón y la transformación del entorno.

Además, el anexo de inversiones recoge actuaciones por importe de más de un millón de euros, entre las que destacan “unha importante mellora” en el sistema de saneamiento municipal, trabajos en el Centro de Interpretación de la Conserva, la rehabilitación de las instalaciones náutico-deportivas en el marco del III Plan de Infraestructuras Deportivas, acciones vinculadas a la Red Natura 2000 y al Fondo de Compensación Ambiental, el leasing de la máquina barredora, mejoras en instalaciones deportivas, como la nueva megafonía del campo Salvador Otero o la adquisición de un tapiz para gimnasia rítmica; así como restauración patrimonial, como la recuperación del crucero, y la adquisición de un elevador para la Escuela de Navegación Tradicional de la ACD Dorna.

Servicios y asociaciones

Desde el gobierno local también destacan “máis servizos sociais”, ya que el SAF o ayuda en el hogar “practicamente duplica horas desde o inicio do mandato”.

También señalan un “apoio estable ao tecido asociativo”, con inversiones en favor de colectivos sociales “garantindo estabilidade e apoio a quen dinamiza a vida social e comunitaria do municipio”.

Suárez valora que, en conjunto, el presupuesto “non son só números; é un modelo de Concello solvente, socialmente comprometido e con visión de futuro. Estamos a construír unha Arousa máis forte, máis cohesionada e mellor preparada para o mañá”, concluyó.