Meis construirá una pista de pádel y otra de pickleball en el entorno del pabellón

Las autoridades, durante la visita de hoy | M. Ferreirós

Meis ampliará sus infraestructuras deportivas con la construcción de una pista de pádel y otra de pickleball, que se ejecutarán en el entorno del pabellón de O Mosteiro. Así lo anunciaron la alcaldesa, Marta Giráldez, y el diputado provincial Javier Tourís, durante una visita a la zona para anunciar tanto el proyecto como la aportación económica, de 104.572 euros, que inyectará la institución provincial para la financiación de esta actuación.

Se trata de la totalidad de los recursos que le corresponden al Ayuntamiento de Meis al amparo del III Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas, dotado de ocho millones de euros para que los municipios de menos de 50.000 habitantes de la provincia impulsen la construcción de nuevas instalaciones y espacios públicos de uso deportivo, así como para la modernización, remodelación y mejora de instalaciones y espacios ya existentes.

Las obras consistirán, principalmente, en la construcción de las dos nuevas pistas deportivas en el citado entorno del pabellón de deportes del Mosteiro, además de acondicionar y humanizar el espacio. El proyecto incluye la preparación de la zona para uno nuevo pavimento, muros de contención, ejecución de red de pluviales y soleras de hormigón, montaje de la pista de pádel y de la de pickleball y, entre otros, instalación de letras indicativas y el pintado de nuevas plazas de aparcamiento.

“O municipalismo e o deporte son dúas das nosas prioridades, e esta actuación é unha boa mostra”, valoró hoy el diputao provincial durante esta visita al municipio meisino.