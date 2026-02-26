La sexta gala de Meisinos do Ano premiará a siete vecinos en una gala el 14 de marzo

La presentación del programa y la lista de galardonados | Mónica Ferreirós

El Concello de Meis presentó hoy la que será sexta edición de la gala Meisinos e Meisinas do Ano que, en esta ocasión, reconocerá la trayectoria o papel de siete vecinos o entidades sociales con relación con el municipio.

La cita será el sábado 14 de marzo, en el auditorio de O Mosteiro, a partir de las 20 horas, y volverá a estar conducida por el periodista Terio Carrera. Actuarán durante el evento la Banda de Música de A Vertula, además de los vocalistas Merchi Tilve y Miguel Caldas.

La relación de premiados

La alcaldesa, Marta Giráldez, detalló la relación de nombres. Se reconocerá, así, a Arantxa Abal Freiría, de familia materna meisina, quien cerró hace poco una librería en Cambados y decidió donar los fondos existentes al Ayuntamiento meisino.

También se premiará a Miriam Canda Mallo, vecina de Meis que ha publicado un libro; así como a la familia Díaz Buceta, colaboradora Festa dos Callos como propietarios de una vivienda en la Praza de España que se utiliza desde hace años como almacén y lugar de intendencia para el evento.

Isidoro Dios Rodiño será otro de los homenajeados, carpintero ya jubilado que colaboró de forma desinteresada con el Concello. Algunos ejemplos son los trofeos en madera del pasado torneo interrparroquial de veteranos y el podio de la Carreira de Leo.

A la Coral Xuntanza de Meis, se la reconoce por su XXX aniversario y a Ricardo Fernández Mascato, como exfutbolista y actual entrenador del Zacande.

Finalmente, Carmela Núñez García será homenajeada como fundadora del grupo folclórico O Trevo de Meis.