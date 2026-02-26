El PSOE de Ribadumia pide al gobierno local en una moción que cumpla con la transparencia

El portavoz y líder socialista en la localidad, Javier Mougán | Gonzalo Salgado

El PSOE de Ribadumia formalizó hoy por registro en el Ayuntamiento la presentación de una moción para su debate en Pleno en la que solicitan al gobierno local mayor transparencia.

Para el grupo opositor que lidera Javier Mougán, la actuación en esta materia por parte del ejecutivo de David Castro supone “unha forma de actuar normalizada desde hai anos que deixa ao Concello nunha situación de debilidade democrática”.

Denuncian, por ejemplo, que la última acta de la junta de gobierno publicada en el portal de transparencia es de 2017 y la última hecha pública en esta web es de 2019.

Afean igualmente que no se cumpla un acuerdo plenario por el que si una sesión ordinaria no podía celebrarse, se convocaría una extraordinaria con ruegos y preguntas.

Hablan también de reiterados problemas técnicos en la emisión de los plenos y sobre medidas de control económico, al señalar que el último periodo medio de pago a proveedores que se llevó a Pleno fue en mayo de 2025.

“Estamos reclamando o que xa di a lei en todos os puntos da moción, esto é un feito anómalo derivado de actitudes autocráticas”, valoró a este respecto el socialista Javier Mougán.