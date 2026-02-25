El CIM lanza un manifiesto, cartelería y otros materiales con motivo del 8-M

Imagen de los carteles y lonas lanzados en esta campaña | cedida

El Centro de Información a la Mujer (CIM) de la Mancomunidade del Salnés presentó hoy la campaña institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer, que este año lleva por lema “As mestras, na raíz da igualdade”, una propuesta que pone el foco en el papel fundamental de la educación y, especialmente, de las maestras cómo motor de transformación social y avance hacia una igualdad real entre mujeres y hombres, valoran desde la institución comarcal.

“A campaña do 8 de marzo nace co obxectivo de convidar á cidadanía a deter o ritmo cotián para reflexionar sobre o camiño percorrido en materia de dereitos das mulleres e sobre os retos que aínda permanecen vixentes”, indican desde el CIM.

Así, “nun territorio como OSalnés, marcado polo traballo compartido e pola cooperación entre concellos, a igualdade enténdese como unha conquista colectiva que require compromiso social e institucional continuo”.

Materiales

Además de la elaboración del manifiesto, el CIM editó diverso material divulgativo y de sensibilización, entre el que destaca cartelería institucional y bolsas reutilizables con el lema de la campaña, que serán distribuidas en los diferentes ayuntamientos integrantes con el objetivo de hacer visible este mensaje en el espacio público e implicar a la ciudadanía en la celebración del 8M.

El manifiesto comarcal

En cuanto al texto del propio manifiesto confeccionado por este servicio comarcal, destaca la “importancia da coeducación como ferramenta esencial para previr violencias, reducir discriminacións e garantir oportunidades reais, lembrando que os avances acadados non son irreversibles e que resulta imprescindible seguir fortalecendo políticas públicas que sitúen a igualdade no centro das decisións sociais e educativas.