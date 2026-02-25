Mi cuenta

Diario de Arousa

O Salnés

Detienen en Ribadumia a un presunto yihadista

El operativo se inició el martes y se lleva directamente desde Madrid

Fátima Frieiro
25/02/2026 12:28
Agentes de la Policía Nacional detuvieron en las últimas horas a un presunto yihadista en una zona rural de Ribadumia. Así lo informan desde Europa Press, que apuntan a que se trata de un operativo que se inició el martes y que está a cargo de una unidad de Madrid. En concreto fuentes próximas apuntan a que está a cargo de la Comisaría General de Información.

De forma paralela el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, confirmó en un acto en Coruña que hay una operación abierta. En este sentido ha apelado a la "prudencia" y a dejar trabajar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. "Se está trabajando", ha subrayado sin dar detalles del operativo, que todavía sigue abierto.

