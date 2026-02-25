Detienen en Ribadumia a un presunto yihadista

Un coche de la Policía Nacional en una foto de archivo

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en las últimas horas a un presunto yihadista en una zona rural de Ribadumia. Así lo informan desde Europa Press, que apuntan a que se trata de un operativo que se inició el martes y que está a cargo de una unidad de Madrid. En concreto fuentes próximas apuntan a que está a cargo de la Comisaría General de Información.

De forma paralela el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, confirmó en un acto en Coruña que hay una operación abierta. En este sentido ha apelado a la "prudencia" y a dejar trabajar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. "Se está trabajando", ha subrayado sin dar detalles del operativo, que todavía sigue abierto.